SCI. ANTONIO ROSSI: COPPA DEL MONDO A BORMIO CONFERMA CHE LA LOMBARDIA È PRONTA PER OSPITARE LE OLIMPIADI 2026

Bormio assumono un rilievo che va oltre l’evento agonistico.

Sono infatti i primi grandi appuntamenti sportivi da

considerarsi come lancio della candidatura italiana a sede dei

giochi olimpici invernali del 2026. Il fatto poi che la gara di

oggi veda sui gradini più alti del podio due italiani ci riempie

di orgoglio e ci fa ragionare con ancor più ottimismo”. Lo ha

detto Antonio Rossi, sottosegretario di Regione Lombardia con

delega ai Grandi eventi sportivi, a margine della discesa libera

valida per la Coppa del Mondo che si è svolta a Bormio. “La

Valtellina si presenta di fronte agli atleti e al grande

pubblico internazionale con l’ambizione e la prospettiva di

conquistare, con la candidatura ‘Milano-Cortina 2026’, le

Olimpiadi del 2026. Un banco di prova, quello di Bormio, che sta

dimostrando come la Lombardia possa contare su strutture

eccezionali e su un’organizzazione di ottimo livello”.

