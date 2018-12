SCI. CAMBIAGHI: DOPPIETTA ‘JET’ AZZURRI È MIGLIOR SPOT PER LA VALTELLINA E LO SPORT LOMBARDO

(mi-Lorenteggio.com) Bormio/SO, 28 dicembre 2018 – “In Lombardia lo sport è sinonimo di

eccellenza a ogni livello, sia per quanto riguarda gli eventi

internazionali, che coinvolgono atleti professionisti e il mondo

delle federazioni, sia a livello locale con la valorizzazione

dello sport di base. Oggi poi è una grande giornata di festa

grazie alla straordinaria prestazione dei nostri ‘jet’ azzurri

che ci hanno fatto vivere emozioni uniche. Un trionfo che è

anche un ottimo viatico per la candidatura olimpica di Milano e

Cortina 2026”. Lo ha detto l’assessore regionale allo Sport e

Giovani, Martina Cambiaghi, a margine della discesa libera

maschile di Bormio.

“La pratica sportiva – ha continuato – deve essere sempre più il

punto di riferimento per i nostri giovani per avviare

soprattutto i più piccoli verso modelli di vita. L’entusiasmo e

la positività che si respirano in queste ore a Bormio sono il

miglior spot per un settore che in Lombardia continua a crescere

sia nell’attività di base, sia in quella agonistica”.

Correlati