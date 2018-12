Vimercate. Auto in fiamme nel tratto Tangenziale Est – S.P. 41, deceduto conducente

(mi-lorenteggio.com) Vimercate, 28 dicembre 2018 – Stamane, lungo la A51-Tangenziale est, in direzione Nord, all’altezza tra la S.P. 41 e l’uscita di Vimercate sud, un uomo, mentre guidava la sua autovettura, ha perso il controllo dell’auto finendo contro guardrail. Per il forte impatto, il veicolo ha preso fuoco e l’uomo è morto carbonizzato. Inutili i soccorsi del 118 e dei Vigili del Fuoco di Monza. Sul posto è giunta anche la Polstrada, che sta compiendo tutti i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro mortale.

V. A.