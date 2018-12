BORMIO (SONDRIO). INCONTRO TRA GLI ASSESSORI DI REGIONE LOMBARDIA E SINDACI DEL TERRITORIO

SERTORI: VALTELLINA ALL’ALTEZZA DELLA SFIDA OLIMPICA

(mi-lorenteggio.com) Bormio, 29 dicembre 2018 – Avviare un coordinamento tra i sindaci

e le associazioni, per lavorare uniti qualora fosse la

candidatura italiana, con Milano e Cortina, a conquistare le

Olimpiadi invernali del 2026. E’ l’obiettivo dell’incontro che

si è svolto, a Bormio (SO), tra gli assessori di Regione

Lombardia Massimo Sertori (Enti locali, Montagna e Piccoli

Comuni), valtellinese, e Martina Cambiaghi (Sport e Giovani) e

il sottosegretario regionale ai Grandi Eventi sportivi Antonio

Rossi – in città in occasione della Coppa del mondo di sci

alpino – e tutti i sindaci dell’Alta Valle.

GRANDI EVENTI COMPATTANO TERRITORIO – “Eventi come quello della

Coppa del Mondo di sci alpino e le Olimpiadi possono essere

utilizzati anche per compattare un intero territorio – ha

commentato Sertori -. La Coppa del mondo di sci alpino,

appuntamento oramai fisso a Bormio, concorre in modo importante

a dare visibilità in questo caso a tutta la Valtellina, che si

sta dimostrando all’altezza di poter ospitare le tanto ambite

Olimpiadi invernali del 2026”.

ISTITUZIONI COLLABORINO TRA LORO, TERRITORI SIANO OSPITALI –

“Per questo le istituzioni – ha sottolineato – hanno il dovere

di interagire tra di loro, in piena sinergia, e trovare le

migliori soluzioni per massimizzare i risultati che derivano

proprio dal successo di questi grandi eventi, che diventano

vetrina internazionale per portare i territori ad essere

conosciuti a livello mondiale. I territori, a loro volta, devono

essere ospitali e sviluppare quella capacità turistiche che sono

potenziali a volte inespressi per tutta la montagna della

Lombardia”