Cardano al Campo (Va). Incendio in appartamento, Vigili del Fuoco salvano mamma e bambino

(mi-Lorenteggio.com) Cardano al Campo, 29 dicembre 2018 – Stamane, intorno alle ore 10.00, per un incendio, le cui cause sono in fase di accertamento, sviluppatosi all’interno di un appartamento, sito in una palazzina di via Castelnovate, una donna con il suo bambino per evitare le fiamme si sono rifugiate sul balcone. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Busto e Gallarate, giunti con un’autoscala e diversi mezzi, che hanno domato le fiamme e recuperato le due persone, fortunatamente illese.

V. A.