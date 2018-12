Cinque consigli per scegliere le migliori catene da neve

Milano, 29 dicembre 2018 – Le catene da neve sono da sempre una delle soluzioni migliori per chi deve compiere un viaggio durante il periodo invernale. È bene sapere, che non tutte le catene da neve sono uguali, e è bene fare alcune considerazioni prima di procedere al loro acquisto.

Per chi ha paura di non avere le necessarie abilità nel montare le catene da neve, è sempre possibile acquistare dei pneumatici invernali. Anche se il costo può risultare più oneroso di un paio di catene da neve, è pur sempre vero che offrono una sicurezza alla guida maggiore. Per chi vuole utilizzare internet per il proprio acquisto, Oponeo è una delle soluzioni più valide tra quelle presenti sul mercato. Il suo vasto catalogo di pneumatici delle migliori marche, offerti con un rapporto qualità/prezzo davvero sorprendente, possono essere recapitati in pochi giorni direttamente presso il proprio domicilio o gommista di fiducia.

Le catene da neve offrono il vantaggio di incrementare l’aderenza dei normali pneumatici sulla neve. Grazie alle maglie metalliche o in altro materiale, riescono a fare una maggiore presa sulla neve e sulle superfici ghiacciate che si possono presentare sulle strade in inverno. Qui di seguito, è possibile trovare i cinque consigli per fare un acquisto ponderato delle catene da neve.

1. Verifica il rapporto qualità-prezzo

Se si è alla ricerca di catene che possono essere efficaci ed economiche allo stesso tempo, la scelta migliore da fare è di scegliere un modello in metallo. Il prezzo di acquisto è nettamente inferiore ad altri modelli in commercio, ma purtroppo il loro montaggio è spesso molto laborioso. Per chi non è abituato a questa tipologia di installazione, è bene ripiegare sui modelli in tessuto o composte in altri materiali. Il loro prezzo è sensibilmente superiore a quelle in metallo, ma sono più facili da installare e garantiscono un’ottima presa sul manto nevoso.

2. Verifica che siano le più adatte al proprio veicolo

Non tutti i modelli di automobile sono uguali, e quindi non tutti i modelli di catene da neve sono ideali per ogni vettura. Una vettura di grosse dimensioni e una piccola utilitaria, sulla base del proprio peso, possono richiedere una tipologia di catene da neve diversa. Per acquistare il modello che meglio si adatta alle proprie esigenze, è bene chiedere consiglio al proprio gommista o presso il negozio dove si sta per effettuare l’acquisto.

3. Prestare attenzione alle dimensioni delle proprie ruote

Prima di acquistare le catene da neve, è sempre bene controllare almeno due volte che siano il modello perfetto per la dimensione delle proprie gomme. Nel caso si sbagli ad acquistarle, nel momento del bisogno ci si accorgerà che non è possibile montarle. Cosa, che può portare al rimanere bloccati o peggio ancora a guidare con una vettura che non è in grado di avere una buona tenuta di strada.

Le catene metalliche sono generalmente adatte a tutti i tipi di pneumatico. Tuttavia, alcuni modelli sono stati costruiti per essere adatti solo ad alcune misure di pneumatico. Questo fattore, deve essere controllato al momento del loro acquisto.

4. Scegli il modello in base alla frequenza di utilizzo

Se ci si dirige verso mete alpine solo una o due volte all’anno, si può optare per scegliere delle catene in tessuto o delle calze termiche. Questi due modelli, sono più veloci da montare ma con il passare del tempo e dell’utilizzo si possono deteriorare più velocemente.

Al contrario, se ci si dirige molte volte presso delle località di montagna, è più opportuno scegliere delle catene da neve in acciaio. Anche se montarle può far perdere più tempo, sono una soluzione più duratura e di maggior qualità.



5. Avere sempre le catene a bordo

Questo quinto consiglio non è proprio un consiglio, ma è sicuramente una cosa da tenere bene in considerazione. In inverno, in particolare se si abita in zone molto fredde, una nevicata può arrivare in pochi minuti e senza molto preavviso. Per evitare di farsi trovare impreparati, è bene avere sempre nel bagagliaio le catene da neve. Questa “ancora di salvataggio” a propria disposizione durante le nevicate, può essere una soluzione più che ottimale per raggiungere la meta che ci si è prefissati; anche nel caso di molti centimetri di neve e dell’assenza degli spazza neve.

L. M.