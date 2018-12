Gli eventi fino al 1° gennaio in bassa Valtellina

(mi-Lorenteggio.com) Morbegno, 29 dicembre 2018. Alcuni dei principali eventi e attività d’interesse turistico in programma fino al primo di gennaio nel territorio del Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno. Fino al 6 gennaio Presepi di Mellarolo e Sacco. A Mellarolo è possibile visitare il presepe, realizzato da Renato Introzzi all’interno delle ex scuole, il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 13 alle 19. A Sacco l’installazione, presso la chiesa, è stata creata dalla Parrocchia S. Lorenzo mentre in Via dell’Orso da Insieme per Sacco. Presepi di Morbegno. Un percorso che si snoda tra le vie di Morbegno e le frazioni riscoprendo la passione di chi si impegna realizzando con il cuore splendide opere e fantastiche ambientazioni, arricchendo la tradizionale festa del Santo Natale. Presepi delle Contrade Talamona. Visita ai caratteristici presepi nelle varie contrade del paese, collocati in diversi ed originali ambienti (stalle, lavatoi, torrenti, chiese…).

Domenica 30/12, martedì 1/1 e domenica 6/1, dalle ore 15 alle ore 18, e dalle ore 20 alle ore 23, servizio di navetta, con pulmino, per la visita. Info: www.prolocotalamona.it Grande Presepe della Valtartano. 16° edizione del presepe con personaggi a grandezza naturale della Val Tartano. Visite diurne dalle ore 10 alle ore 16; visite notturne il 29/12 e il 4/1 dalle ore 20.30 alle ore 22 (info 3451529761). Si raccomanda di calzare doposci o scarponi, munirsi di guanti e per le visite notturne di portare con sé un frontalino. Caccia al tesoro: lo Spirito del Natale. Caccia al tesoro gratuita per persone singole, famiglie e gruppi! Per partecipare rivolgersi all’Infopoint di Gerola Alta dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17. Info: 3938644223. 30 dicembre Ore 14 Dimostrazione teleferica Valtellina Talamona località Ponte dei Frati. Esibizione a cura dei Boscaioli di Talamona. Info: www.prolocotalamona.it Ore 15 Gerola Alta. Scopri il magico Villaggio di Babbo Natale ed i suoi abitanti e vivi splendide avventure all’insegna dello spirito natalizio, con divertenti attività ed animazioni per bambini. Il Villaggio sarà aperto fino alle ore 19. Ingresso bimbi € 5. Info: 3938644223. Ore 20 Camminata a S. Giorgio Talamona. Partenza dal Tempietto degli Alpini e concerto di fine anno del Coro Valtellina nella Chiesa di S. Giorgio. Info: www.prolocotalamona.it Ore 20.30 Val Masino frazione Cataeggio. Esibizione del Gruppo Costumi Tradizionali e canti a cura del Gruppo Alpini Val Masino; seguirà rinfresco. Info: 3343399708. Ore 20.30 Concerto di fine anno Forcola, fraz. Sirta – Chiesa S. Giuseppe. Presentazione del libro dedicato alla Chiesa di S. Giuseppe della frazione Sirta e brani della tradizione natalizia alternati alla narrazione delle vicende legate alla costruzione della Chiesa. Info: www.forcolaweb.org Ore 20.45 Rockin’ the world: sulle grandi pareti del mondo. Val Masino frazione S. Martino – sala Beni Frazionali. Serata di proiezioni con l’alpinista Matteo De Zaiacomo. Sarà un suggestivo viaggio tra i luoghi e le pareti più affascinanti del mondo raccontato attraverso le imprese-avventure di alcuni fortissimi membri del leggendario Gruppo dei Ragni di Lecco. Una serata unica, tre filmati, uno spettacolo in cui i riflettori sono puntati su spettacolari immagini di imprese alpinistiche e sportive tra grandi spazi selvaggi, natura e montagne incontaminate. Info: 3343399708. 31 dicembre Ore 20 Cenone di S. Silvestro Buglio in Monte. Cenone per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Costo cenone € 40, bambini € 15. La serata sarà allietata da musica e balli presso i locali della Pro Loco. Info: 3207256999. Ore 18 Capodanno in piazza Morbegno. Aperitivo, alle ore 22.30 esibizione di Still Alive, band tributo ai Kiss. Brindisi di mezzanotte e a seguire, fino alle ore 2 dj set a cura di Channel Morbegno. Gerola Alta località Castello Falò di mezzanotte e scambio degli auguri. Info: 3938644223. 1° gennaio Ore 15 Musei aperti a Gerola Alta e in località Castello fino alle ore 18. Info: 3938644223.

Ore 15 Gerola Alta. Scopri il magico Villaggio di Babbo Natale ed i suoi abitanti e vivi splendide avventure all’insegna dello spirito natalizio, con divertenti attività ed animazioni per bambini. Ci sarà uno spettacolo dedicato a “Le magie dell’Elfo Puk”. Il Villaggio sarà aperto fino alle ore 19. Ingresso bimbi € 5. Info: 3938644223. Ore 20.30 Pedesina. Fiaccolata per le vie del paese. Info: 393 8644223.