La MM1 Linea rossa avrà capolinea agli Olmi, si avvicinerà a Cesano Boscone

Il cantiere potrebbe essere aperto tra il 2021 e il 2022 per un costo complessivo di 350 milioni. Il sindaco Simone Negri: “È il frutto di un lavoro ormai di tre anni condotto, anche da parte nostra, con determinazione e senza proclami”

Cesano Boscone (29 dicembre 2018) – Con l’approvazione, da parte della Giunta di Milano, del progetto di fattibilità tecnica ed economica del prolungamento della linea 1 della metropolitana verso il quartiere Olmi si concretizza una proposta sulla quale l’amministrazione comunale di Cesano Boscone sta lavorando da almeno un triennio. E non si tratta solo di tre nuove corse, ma di una vera e propria rivoluzione del trasporto pubblico della zona. “Il progetto – spiega il sindaco Simone Negri – è all’avanguardia perché, oltre a nuovi chilometri di metropolitana, punta all’integrazione con la mobilità dolce: sia Milano che Cesano realizzeranno nuovi percorsi ciclopedonali che permetteranno di raggiungere le tre nuove fermate in pochi minuti a piedi”.

La delibera dell’esecutivo milanese è stata inviata a Roma, dove dovrà seguire un iter che, secondo i tecnici, si potrebbe concludere nell’autunno prossimo. Il progetto prevede un investimento di 350 milioni di euro, 140 dei quali li metteranno Milano e forse Regione Lombardia, mentre gli altri 210 dovrebbero essere finanziati dal ministero delle infrastrutture. I soldi per il progetto esecutivo ci sono già, perché provengono dai fondi del Patto per Milano.

Il percorso previsto sarà di circa 3,3 chilometri con tre fermate, una in via Parri/Valsesia, una a Baggio (zona poste) e una al quartiere degli Olmi, in via degli Ulivi dove oggi c’è il capolinea della linea 63.

“Il tracciato che Milano ha scelto tra quelli in discussione – prosegue Simone Negri – è il più soddisfacente per noi perché sostanzialmente costeggia il confine tra Cesano Boscone e il capoluogo. È il frutto di un lavoro ormai di tre anni condotto, anche da parte nostra, con determinazione e senza proclami. Il mio ringraziamento all’assessore Marco Granelli che ci ha voluto coinvolgere fin dal primo momento, segno di un’attenzione finalmente all’altezza della grande città metropolitana di Milano”.

Secondo le previsioni, il cantiere dovrebbe essere chiuso nel 2026 e i treni saranno operativi nel 2027. Dovrà essere il Governo nazionale a garantire il via libera definitivo, considerando che, a fronte di un investimento relativamente contenuto, si otterrebbero elevati vantaggi sul piano della mobilità e quindi della qualità dell’ambiente.

Redazione