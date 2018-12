LE NUOVE VISITE GUIDATE TEMATICHE E GLI ITINERARI UFFICIALI DELLA VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO PER GENNAIO E FEBBRAIO 2019

DUOMO TOUR

Date:

Sabato 12 Gennaio 2019 alle ore 15.30

Sabato 26 Gennaio 2019 alle ore 15.30

Sabato 09 Febbraio 2019 alle ore 15.30

Sabato 23 Febbraio 2019 alle ore 15.30

Percorso: Duomo, Area Archeologica e Terrazze con accesso Fast-Track

Durata del Tour: 90 minuti

Lingua: Italiano

Il Tour prende avvio dall’Area Archeologica sottostante la Cattedrale per scoprire il Battistero e la storia della Chiesa di Santa Tecla. Qui potrete ammirare San Giovanni alle fonti, il primo battistero a pianta ottagonale della cristianità, e conoscere i resti delle murature tardo romane appartenenti ad una Milano di età Imperiale. Solo qualche passo e raggiungeremo l’interno della Cattedrale.

Con le sue 3400 statue, 55 vetrate colorate, splendidi altari e dipinti, il Duomo è il più importante esempio di stile gotico del Nord Italia. L’ascensore ci porterà poi diretti fino alle Terrazze, dove ci inoltreremo fra guglie e sculture marmoree. Saliti i 50 gradini, raggiungeremo la Terrazza principale per camminare sul tetto della Città a due passi dal cielo, che la Guglia Maggiore sembra sfiorare.

Qui si trova la statua dorata della Madonnina, che apre le Sue braccia al mondo portando un messaggio globale di protezione e pace.

In evidenza:

Visita Fast-Track e saltafila in biglietteria

Visita guidata del Duomo, Area archeologica e Terrazze con una guida abilitata della Veneranda Fabbrica del Duomo

Biglietto Duomo Pass A, che consente l’accesso alla Cattedrale, all’Area Archeologica, alle Terrazze, al Museo del Duomo* e alla Chiesa di San Gottardo*. La visita guidata al Museo* del Duomo e alla Chiesa di San Gottardo* non è inclusa.

Radioguide incluse

10% di sconto per gli acquisti presso il Duomo Shop

*chiuso il mercoledì

Costo:

Gennaio-Febbraio *

Intero €26,00

Ridotto €18,00

*I prezzi potrebbero subire variazioni

PASSEGGIATA TRA LE GUGLIE

Date:

Sabato 05 Gennaio 2019 alle ore 16.00

Sabato 02 Febbraio 2019 alle ore 16.00

Percorso: Terrazze con accesso Fast-Track

Durata del Tour: 60 minuti

Lingua: Italiano

Le Terrazze del Duomo di Milano, sono un unicum nel panorama italiano. Come stalagmiti di pietra secolare innalzate in tensione verso il cielo, le guglie svettano dalla splendente Cattedrale marmorea per sollevare una preghiera di fede e magnificenza. Ogni dettaglio architettonico e decorativo, strutturale o ornamentale, porta con sé un’eredità dettata dalla tradizione scultorea tramandata dalla maestria degli scalpellini che nel laboratorio marmisti dedicano sapienza e cura ad ogni manufatto. Un percorso di un’ora per viaggiare attraverso la storia e allenare lo sguardo all’infinita ed eterna bellezza.

In evidenza:

Visita Fast-Track e saltafila in biglietteria

Visita guidata delleTerrazze con una guida abilitata della Veneranda Fabbrica del Duomo

Biglietto accesso alle Terrazze in ascensore

10% di sconto per gli acquisti presso il Duomo Shop

Costo:

Gennaio-Febbraio

Intero €18,00

Ridotto €9,00

VISITE TEMATICHE

IL DUOMO NEL ‘900

Data: Sabato 19 Gennaio 2019 alle ore 15.30

Percorso: Duomo + Museo + Mostra Lucio Fontana

Durata del Tour: 120 minuti

Lingua: Italiano

La costruzione del Duomo si ritiene conclusa solo nel 1965 con la posa della V porta e la sua storia nel ‘900 è incredibilmente ricca e affascinante, un momento in cui il grande cantiere incontra l’arte contemporanea. La visita porterà a ripercorre il XX secolo in Duomo, tra il Liberty, la prima illuminazione elettrica e le coloratissime vetrate di fine secolo, fino a concludersi in Museo con la visita alla mostra dedicata all’arte “novissima” di Lucio Fontana.

Costo:

Intero – €16,00

Ridotto – €13,00

TINTORETTO: IL RITORNO DI UN CAPOLAVORO

Data: Sabato 16 Febbraio alle ore 15.30

Percorso: Museo + Duomo

Durata del Tour: 90 minuti

Lingua: Italiano

Restaurato in occasione di un importante prestito che lo ha visto esposto a Parigi, Colonia e Venezia, rientra in Museo dopo 16 mesi circa, “La disputa di Gesù fra i Dottori del Tempio” di Tintoretto, cui sono state restituite nuova luce e profondità. La visita sarà l’occasione per svelare i dettagli degli ultimi restauri eseguiti tra Museo e Duomo; non solo Tintoretto dunque, ma anche il grande modello ligneo del Duomo, la Croce di Chiaravalle e gli ultimi importanti interventi in Cattedrale.

Costo:

Intero – €16,00

Ridotto – €13,00

Ritrovo per tutte le visite: 15 minuti prima dell’inizio della visita presso la Biglietteria n.1 – Sala delle Colonne in Piazza Duomo 14/a.