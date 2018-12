PRESEPE. VANDALI DETURPANO QUELLI DI AFFORI A MILANO E A MORTARA E VIGEVANO IN PROVINCIA DI PAVIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 dicembre 2018 – “Gesti vandalici disdicevoli che, in

queste festività, a Milano e in Lombardia, stanno diventando una

triste e pericolosa costante”. Così Riccardo De Corato,

assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia

Locale, commenta quanto accaduto nella notte tra venerdì e

sabato a Milano con alcuni vandali che hanno devastato il

presepe installato sul sagrato della chiesa di Piazza Santa

Giustina nel quartiere Affori.

“Non è la prima volta che si verifica una situazione del genere

– spiega De Corato – infatti, sia nel 2012, sia nel 2017 avevamo

assistito alla stessa scena nello stesso luogo. Pochi giorni fa,

invece, a Mortara in provincia di Pavia, la mattina di Natale, i

cittadini hanno scoperto che tre giovani, al termine della Santa

Messa della Vigilia, avevano ‘preso d’assalto’ il presepe

allestito davanti al Comune. I tre giovani si sono accaniti

sulla statua di Gesù Bambino rompendone sia il corpo che le

braccia, così come era avvenuto anche a Vigevano nei giorni

precedenti”.

“Il Presepe, simbolo della tradizione italiana e cristiana –

conclude De Corato – è un elemento centrale della nostra

identità, pertanto ogni volta che ne viene deturpato uno noi

delle Istituzioni dobbiamo denuncialo con fermezza. Auguriamoci

di non dover più censurare gesti simili nel futuro prossimo”.

