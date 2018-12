SCI. FONTANA: DOPPIETTA DI PARIS MIGLIOR SPOT PER NOSTRA CANDIDATURA A OLIMPIADI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 29 dicembre 2018 – “Grazie e complimenti a Dominik Paris

che ha impreziosito con due capolavori le eccezionali giornate

di sport organizzate a Bormio in occasione della Coppa del Mondo

di sci. Uno spot migliore per l’Italia, la Lombardia e la

Valtellina, in vista della candidatura alle Olimpiadi invernali

del 2026, non poteva esserci. E adesso avanti tutta per fare in

modo che la nostra regione con Milano e Cortina con il Veneto

raggiungano l’importantissimo traguardo dei giochi olimpici

invernali del 2026”. Lo ha detto il presidente della Regione

Lombardia, Attilio Fontana, commentando la vittoria dell’azzurro

Dominik Paris nel super G di oggi a Bormio.

Redazione