SOTTOPASSO DI SONDRIO. TERZI: FIRMATA LA CONVENZIONE, 214.000 EURO DALLA REGIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 dicembre 2018 – E’ stata firmata la convenzione per la

realizzazione del sottopasso di via Nani a Sondrio, opera per la

quale Regione Lombardia ha stanziato 214.000 euro.

“Si tratta di un intervento fondamentale per il territorio – ha

spiegato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e

Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi – perché viene

eliminato un passaggio a livello che incide negativamente sulla

viabilità cittadina e sulla regolarità del servizio ferroviario.

In questo modo viene messo in sicurezza l’attraversamento della

linea Tirano-Milano non solo per le auto ma anche per i pedoni e

i ciclisti, ponendo fine a una cesura che penalizza la città nel

suo complesso”.

Il collaudo dell’opera è previsto entro il primo trimestre del 2019.

