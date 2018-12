SOTTOPASSO RIVABELLA(LC). TERZI: FIRMATA LA CONVENZIONE, 1 MILIONE DI EURO DALLA REGIONE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 28 dicembre 2018 – E’ stata firmata la convenzione per la

realizzazione del sottopasso ciclopedonale in località Rivabella

a Lecco, opera per la quale Regione Lombardia ha stanziato 1

milione di euro su un costo complessivo di 1,4 milioni di euro.

“L’infrastruttura è strategica – ha spiegato l’assessore alle

Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria

Terzi – perché va a ricucire una cesura determinata dalla

presenza della linea ferroviaria Lecco-Colico. In questo modo

viene garantito l’attraversamento in sicurezza per pedoni e

ciclisti”.

Il cronoprogramma prevede che i lavori si concludano per il primo trimestre 2020.