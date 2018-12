Valgerola (Sondrio). Turista irlandese 51enne scivola su ghiaccio e si rompe la tibia

In inverno, durante le escursioni in montagna, anche a basse quote sui sentieri può esserci del ghiaccio. I ramponi sono uno strumento da avere nello zaino perché, se usati nel modo corretto, possono evitare brutte cadute

(mi-Lorenteggio.com) VALGEROLA (SO), 29 dicembre 2018 – Un turista irlandese di 51 anni si è infortunato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 29 dicembre, in località Pescegallo, Gerola Alta, a 1550 metri di quota. Si trovava lungo la stradina che dai condomini porta al parcheggio ma a causa della presenza di ghiaccio è scivolato e ha riportato la sospetta fattura della tibia.

La Centrale ha inviato sul posto i tecnici della stazione di Morbegno del Cnsas (una squadra di sette soccorritori), il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e la Croce Rossa di Morbegno. L’uomo è stato messo in sicurezza, imbarellato e trasportato fino all’ambulanza, per il successivo trasporto in ospedale. L’intervento è cominciato intorno alle 16:30 ed è terminato un paio di ore dopo.

V. A.