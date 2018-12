Como. Incendio boschivo a Montemezzo, un ferito

(mi-lorenteggio.com) Sorico – Como, 30 dicembre 2018 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.00, in via Fordeccia, un incendio boschivo è divampato nell’area del comune di Montemezzo. Una persona è ustionata agli arti nel tentativo di spegnere l’incendio. Interessate persone in agriturismo per fumo. Sul posto Vigili del Fuoco, i Carabinieri della Compagnia di Menaggio, la Polizia, la Protezione Civile, gli uomini del Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana e mezzi di soccorso sanitario.

V. A.