MSA – CAPODANNO, VARIAZIONI NEI SERVIZI DI RACCOLTA A MILANO E NEGLI ALTRI COMUNI SERVITI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 dicembre 2018 – Amsa, società del Gruppo A2A, comunica che in occasione

della festività di Capodanno il calendario di raccolta rifiuti nei comuni serviti dall’Azienda

subirà le seguenti variazioni:

• A Milano martedì 1 gennaio la raccolta di umido, carta, cartone, vetro e imballaggi

in plastica/metallo verrà effettuata regolarmente in tutta la città. I rifiuti

indifferenziati invece dovranno essere esposti nelle sole vie della zona ovest della

città coinvolte dal nuovo sistema di raccolta. L’elenco delle vie in cui è prevista la

raccolta dell’indifferenziato il 1 gennaio è consultabile sul sito di Amsa al seguente

link: bit.ly/2BtryXu. Le cinque riciclerie cittadine resteranno chiuse nelle giornate di

martedì 1 e domenica 6 gennaio.

• A Bresso martedì 1 gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di

indifferenziato, umido e imballaggi in plastica/metallo sarà recuperata giovedì 3

gennaio, la raccolta di carta sarà recuperata venerdì 4 gennaio.

• A Buccinasco martedì 1 gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta

di indifferenziato, umido, imballaggi in plastica/metallo e vetro sarà recuperata

giovedì 3 gennaio.

• A Cesate martedì 1 gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di

carta e vetro sarà recuperata mercoledì 2 gennaio.

• A Cormano martedì 1 gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti, la raccolta di

umido, carta e vetro sarà recuperata mercoledì 2 gennaio. Mercoledì 2 gennaio è

sospeso il servizio di raccolta sfalci e potature su prenotazione.

• A Corsico martedì 1 gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di

indifferenziato, umido, carta e vetro sarà recuperata mercoledì 2 gennaio.

• A Novate Milanese martedì 1 gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la

raccolta di umido, carta, vetro e sfalci sarà recuperata mercoledì 2 gennaio.

• A Paderno Dugnano martedì 1 gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la

raccolta di carta, imballaggi in plastica, vetro e scarti vegetali sarà recuperata

mercoledì 2 gennaio.

• A Pero martedì 1 gennaio il servizio di raccolta rifiuti sarà regolare.

• A Pioltello martedì 1 gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di

indifferenziato e umido sarà anticipata lunedì 31 dicembre, la raccolta di vetro e

imballaggi in plastica/metallo sarà recuperata mercoledì 2 gennaio.

• A San Donato Milanese lunedì 31 dicembre i rifiuti indifferenziati e l’umido

dovranno essere esposti entro le ore 13 per la raccolta straordinaria pomeridiana.

Martedì 1 gennaio il servizio serale di raccolta rifiuti sarà regolare.

• A Segrate martedì 1 gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di

indifferenziato, umido, carta, vetro e scarti vegetali sarà recuperata giovedì 3

gennaio.

• A Settimo Milanese martedì 1 gennaio la raccolta rifiuti sarà regolare, ad

eccezione della raccolta di carta presso le aree ZAI – zone artigianali e industriali –

che è sospesa e sarà recuperata giovedì 3 gennaio.

• A Trezzano sul Naviglio martedì 1 gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti;

la raccolta di indifferenziato, umido e imballaggi in plastica/metallo sarà recuperata

venerdì 4 gennaio.

Saranno sanzionate le eventuali esposizioni di rifiuti nella giornata festiva di sospensione

del servizio di raccolta.

Martedì 1 e domenica 6 gennaio i centri di raccolta/piattaforme ecologiche di Bresso,

Novate Milanese, Pero, Pioltello, Segrate e Trezzano sul Naviglio, gestiti da Amsa,

resteranno chiusi. Il centro di raccolta di Pioltello sarà chiuso anche nel pomeriggio di

lunedì 31 dicembre. Il centro di raccolta di Cormano resterà chiuso nella giornata di

martedì 1 gennaio, mentre sarà aperto al pubblico nella giornata di domenica 6 gennaio.

Redazione