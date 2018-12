Ossona (Mi), “Dolcissimo Solo Italia” in presidio, Scurati e Senna (Lega): “Vicini a lavoratori azienda, disponibili ad ascoltarli in Commissione”

Milano, 30 dicembre 2018 – “Esprimo la mia vicinanza ai lavoratori dell’azienda “Dolcissimo Solo Italia” di Ossona (MI), – commenta il Consigliere regionale Silvia Scurati – che hanno annunciato per i prossimi giorni lo stato di agitazione in quanto con il nuovo anno, con il passaggio dell’azienda uscente a quella subentrante, molti dipendenti non hanno ancora ricevuto la certezza del rinnovo del contratto, venendo così meno il rispetto delle procedure in essere che invece prevedono la garanzia di continuità del rapporto di lavoro.

Comprensibile dunque lo stato d’animo di questi lavoratori e delle loro famiglie. Auspicando che la vicenda si risolva per il meglio, anche alla luce della solidità dell’azienda in questione, in qualità di componente della Commissione regionale alle attività produttive relazionerò oggi stesso della situazione proponendo un’audizione urgente in commissione dei soggetti coinvolti”.

”A seguito delle segnalazioni ricevute dal territorio – commenta Gianmarco Senna, Presidente della Commissione Attività Produttive – alla riapertura dei lavori siamo disponibili a fissare un’audizione per affrontate il tema e capire i risvolti occupazionali della vicenda, dando tutto il supporto di Regione Lombardia per consentire il dialogo tra le parti in causa, salvaguardando così i diritti dei lavoratori, ”.

