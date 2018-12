Quel presepio di legno fatto a mano lungo la ciclabile per Expo tra Trezzano, Cesano Boscone e Milano Muggiano

(mi-lorenteggio.com) Trezzano/Cesano B. / Milano, 30 dicembre 2018 – La bellezza del nostro territorio la si ammira sempre più tra le campagne e i parchi tra Muggiano, Cesano Boscone e Trezzano.

I tanti e recenti interventi di recupero di territorio con attrezzati e bei parchi, come il parco Natura di Cesano Boscone e lo splendido parco del Centenario di Trezzano, con le sue belle aree anche per cani, portano sempre più cittadini, di tutte le età a frequentare parchi chi a piedi, chi di corsa, chi in bici, chi con il proprio amico a quattro zampe. Frequentati a tutte le ore del giorno, sin dall’alba, questi parchi sono protagonista della qualità della vita di numerosi avventori.

Anche se molto spesso l’area viene sempre alla luce per fatti di cronaca negativi, come sversamenti di petrolio, dopo tentati furti, abbandono di rifiuti, principalmente macerie, presenza di accampamenti nomadi e conseguenti sgomberi, quest’area agricola nasconde dinamiche sociologiche che lasciano stupefatti.

Questo perchè, anche se non sembra, tutto questo territorio agricolo è collegato da vie. Infatti, questo prevedeva e prevede il progetto delle Vie d acqua Expo 2015 di Riqualificazione e valorizzazione del paesaggio rurale, finanziato da EXPO S.p.a., che aveva come obiettivo l’implementare, l’integrazione e la razionalizzare di tratti di pista ciclabile esistenti nel Comune di Cesano Boscone, Trezzano sul Naviglio e Muggiano (questo per quanto riguarda questo “ambito territoriale”).

Online, in uno dei tanti progetti di intervento nella città metropolitana, si legge per il nostro territorio: “…È finalizzato alla creazione e promozione di itinerari fruitivi ciclopedonali, mettendo in rete percorsi, beni pubblici o di uso pubblico, recuperando e valorizzando elementi specifici del paesaggio rurale. Il percorso collega il territorio di Cesano Boscone con Muggiano, il nucleo di Baggio e la parte settentrionale di Trezzano sul Naviglio, articolandosi in un anello in corrispondenza del Parco delle Cave e del Parco urbano dei fontanili, consentendo sia di connettere le cascine, i nuclei rurali presenti e la pista ciclabile esistente lungo la via Cusago sia di valorizzare il Parco della Cave di Muggiano. L’area d intervento è stata suddivisa in sei ambiti, per lo stato di fatto dei luoghi, per uniformità di tipologia di intervento e per unitarietà di realizzazione”.

Mentre non risultano ancora completati parte di questi interventi, ecco la storia di Renato e Claudia, due attivissimi pensionati di Cesano Boscone, amanti della natura, che ogni giorno frequentano i parchi e i sentieri del territorio.

Così, nello scorso novembre, nel sentiero/pista ciclabile tra la Cava di Trezzano, adiacente al Parco del Centenario, che si collega con le campagne di Cesano Boscone e Muggiano, molto frequentato da runners e ciclisti e ben tenuto dagli agricoltori, vedendo un tronco, hanno inciso, recuperando la corteggia, e intagliato un grosso tronco di gelso, realizzando un presepio di legno, fatto interamente a mano, che è diventato meta di numerose persone, che si spingono oltre i parchi cittadini alla scoperta del territorio.

La loro paura, inizialmente è stata quella, che non venisse apprezzato o che i soliti ignoti vandali lo rompessero, ma, al momento è una suggestiva meta, un richiamo che porta molti a percorrere e scoprire i nostri paesaggi “bucolici”.

Vittorio Aggio