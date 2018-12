MILANO. TENTA RAPINA IN UNA GIOIELLERIA DEL CENTRO, MA, VIENE COLPITO DA INFARTO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 31 dicembre 2018 – Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 16.00, in via dei Mercanti, 12, nel centro storico cittadino, un bandito è entrato in una gioielleria con l’intento di compiere una rapina ai danni di un gioielliere di 72 anni. Ma, un poliziotto in borghese, vendendo la scena, è riuscito ad entrare nel negozio, solo che il rapinatore è stato colto da un arresto cardiocircolatorio. Sul posto, oltre alla Polizia Locale e alla Polizia di Stato, sono giunte anche due automediche e due ambulanze. Il malvivente, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele di Milano in codice rosso, ma, è deceduto.

Il gioielliere non ha avuto bisogno di cure.

V. A.