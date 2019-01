Albairate in onda su RAI 1 per le buone pratiche ambientali

(mi-lorenteggio.com) Albairate, 1 gennaio 2019 – Le buone pratiche ambientali di Albairate sono tornate all’attenzione di RAI 1. L’occasione è stata offerta dal servizio mandato in onda in seconda serata lo scorso 22 dicembre, all’interno di “Petrolio”, il programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria che si occupa di individuare e valorizzare le ricchezze che l’Italia possiede, che appunto aspettano solo di essere “estratte” come l’oro nero.

Nel giardino della Corte Salcano di Albairate, cuore civico pulsante del paese, in cui si trovano il municipio e la sede del Consorzio dei Comuni dei Navigli, Roberto Cavallo, scrittore, esperto di livello europeo di ambiente e cofondatore della cooperativa ERICA Soc. Coop, tra le prime realtà italiane ad occuparsi di rifiuti sia in termini di progettazione tecnica che di comunicazione, ha esposto alcune importanti nozioni sulla riciclabilità dei giocattoli a ridosso delle festività natalizie.

È stato rilevato che un giocattolo di plastica, non essendo un imballo e, quindi, esonerato dal pagamento dal contributo CONAI, al pari di altri oggetti come un secchio o una paletta, non può essere messo nella differenziata e, di conseguenza, finora nel 90% dei casi i giocattoli che non si usano più finiscono in discarica o in un inceneritore, con un grosso spreco di risorse, denaro e rischio di inquinamento.

Cavallo ha però spiegato, spostandosi con la troupe della RAI nell’ecocentro del paese dove, grazie ad un accordo siglato dal Consorzio dei Navigli con alcuni riciclatori di plastiche che ne garantiscono il riciclo, si trova uno speciale container dove buttare le cosiddette plastiche dure come i giocattoli. Ma attenzione per i giocattoli di plastica che funzionano con pile o con circuiti elettrici: devono essere considerate Apparecchiature Elettroniche (RAEE) che possono essere recuperate riconsegnandole presso i negozi specializzati o conferendoli all’Ecocentro in appositi contenitori.

In proposito, dopo la messa in onda del servizio, il sindaco Giovanni Pioltini ha puntualizzato: «In sostanza l’accordo consente di allargare e aumentare la percentuale di riciclo a vantaggio dell’ambiente e dei nostri cittadini. Infatti, grazie all’ottima gestione dell’Ecocentro e alla preziosa collaborazione dei cittadini, di anno in anno, i quantitativi di plastiche dure recuperate presso l’Ecocentro di Albairate continuano ad aumentare. Si è passati dalle 7 tonnellate del 2015 alle 33 tonnellate del 2018, con un evidente vantaggio economico per gli stessi cittadini dato dal mancato conferimento agli inceneritori o nella frazione ingombranti, per i quali si sostengono alti costi di trasporto e di smaltimento mentre il recupero presso aziende specializzate avviene praticamente a costo zero. È stato di certo raggiunto un importante risultato».

