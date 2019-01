CAPODANNO. BOTTI: COSI’ A CESANO BOSCONE, CORSICO E BUCCINASCO E’ STATO ACCOLTO IL 2019: VIDEO

(mi-Lorenteggio.com) Cesano/Corsico/Buccinasco, 1° gennaio 2018 – Così nel sud ovest Milano, come in tutti i quartieri popolari della città metropolitana, è stato salutato il 2018 e accolto il 2019. Cielo sereno, temperature al di sopra delle zero e assenza di nebbia hanno favorito gli amanti dei “botti” ad esprimersi al meglio, nonostante i numerosi inviti e appelli dei numerosi sindaci del territorio a non usare i “botti”, anche per rispetto dei nostri amici a quattro zampe.

Ecco il video live:

V. A.