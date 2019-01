CAPODANNO. FOTO: PIAZZA DUOMO GREMITA DI CITTADINI E TURISTI PER L’ARRIVO DEL 2019

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1° gennaio 2019 – Milano ha salutato l’arrivo del 2019 con una piazza Duomo affollata di cittadini e turisti che festeggiavano l’anno nuovo cantando e ballando sulle note della musica dal vivo: un grande successo anche quest’anno, per la settima volta consecutiva, del concerto di San Silvestro.

“Ancora un bellissimo Capodanno con una piazza gremita e la musica dei Bluebeaters e di Francesco Gabbani. Grazie alle Forze dell’ordine, alla Polizia Locale, a tutti i volontari di Protezione civile e assistenza sanitaria, ad AMSA e ATM per la collaborazione, e complimenti a tutti coloro che hanno lavorato per la bella riuscita della serata”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno.

Sul palco sono saliti Francesco Gabbani e la sua band, preceduti da The Bluebeaters che hanno riscaldato l’atmosfera con il ritmo divertente e movimentato della loro musica ska-rocksteady.

Le incursioni di Dario Vergassola e il conduttore di RDS 100% Grandi Successi Paolo Piva hanno animato la serata con il dj set Discoradio Party, con Edo Munari, Matteo Epis e Walter Pizzulli.