CARABINIERI. DE CORATO: DATI 2018 DIMOSTRANO ANCORA UNA VOLTA ABNEGAZIONE, CORAGGIO E PRESENZA DELL’ARMA

INTERVENTI ANCHE NOTTE CAPODANNO PER ALTRA VIOLENZA MULTIETNICA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 1 gennaio 2018 – “Ancora una volta emerge la dedizione

esemplare delle donne e degli uomini dell’Arma. In anni ancora

molto difficili per l’aumento esponenziale di migranti,

stranieri e richiedenti asilo, i Carabinieri sono stati, un

approdo sicuro per tutti i cittadini. I carabinieri del Comando

provinciale di Milano sono intervenuti per il 72% dei reati

complessivamente denunciati su tutto il territorio della Città

Metropolitana e sulla provincia di Monza e Brianza, compiendo

oltre 4.300 arresti operati e con più di 16.500 le persone

denunciate”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De

Corato, commentando il resoconto dell’attività svolta nel 2018

dai Carabinieri a Milano e provincia.

ATIVITA’ DI PREVENZIONE – L’investimento sull’attività

preventiva “anche quest’anno – ha continuato – è stato

fortissimo, con oltre 155.000 servizi ordinari di controllo del

territorio effettuati (+4,5% rispetto al 2017), ovvero oltre 426

pattuglie al giorno (delle quali circa 90 nel solo comune di

Milano), lungo le strade urbane come in quelle extraurbane, nei

centri storici come nei parchi. Impressionanti i dati

dell’attività antidroga, con 896 arresti, il sequestro di 890,9

kg di droga e 4.289 piante di cannabis”.

Sul fronte specifico delle violenze sessuali, a fronte di un

incremento del 10% dei reati denunciati, si è registrato un

aumento delle persone arrestate (33, pari al +10% rispetto allo

scorso anno) e di quelle denunciate (106, pari al +17% rispetto

al 2017).

SPIRITO ABNEGAZIONE CARABINIERI È ESEMPLARE – “E gli uomini

dell’Arma – ha concluso De Corato – sono intervenuti anche

durante l’ennesima rissa multietnica scoppiata la notte di

Capodanno, durante la quale un marocchino con precedenti per

spaccio ha rischiato di essere ucciso a bottigliate. Non sono

soltanto le fredde cifre, bensì l’abnegazione con cui ogni

giorno i Carabinieri servono le comunità locali ad essere un

esempio. Una costante che sarà certamente anche il leitmotiv

dell’attività condotta durante il 2019, che deve spingere sempre

di più istituzioni e semplici cittadini a ribadire il loro

pieno, incondizionato e convinto sostegno ai Carabinieri e al

loro spirito di servizio”.