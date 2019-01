Gli auguri del Sindaco di Ceriano Laghetto a tutti i Cerianesi

Per un 2019 di serenità e soddisfazioni

(mi-Lorenteggio.com) Riceviamo e pubblichiamo:

Cari cerianesi,

Un nuovo anno è ormai iniziato e in questa sede, a nome mio e dell’intera Amministrazione comunale, intendo rivolgervi i più sinceri auguri per un 2019 di serenità e di soddisfazioni.

Auguro a ciascuno di voi di trovare sempre le motivazioni e la determinazione per inseguire gli obiettivi della vostra vita, personali, in famiglia, nel lavoro, nelle relazioni con gli altri. Auguro a tutti occasioni di felicità, di divertimento, di piacere di stare insieme ma anche di stimolo per assumersi o condividere impegni, fatiche, responsabilità.

Quello che si apre è l’anno di conclusione dell’attuale mandato amministrativo, il secondo consecutivo della maggioranza che ha sostenuto la mia meravigliosa esperienza da sindaco di Ceriano Laghetto, per la quale sono grato a tutti voi.

Anche nel 2018, come ormai accade da diversi anni ormai, abbiamo dovuto fare i conti con le difficoltà economiche croniche che riguardano tutti gli enti locali, specialmente i più piccoli, penalizzati nella ridistribuzione delle risorse, anche se virtuosi. Ma anche quest’anno, con gli sforzi e la collaborazione di tutti, siamo riusciti a mettere a disposizione dei cittadini non solo i servizi fondamentali, ma anche una serie di interventi di qualità, soprattutto sul fronte dei servizi alla persona e delle proposte culturali, senza mai trascurare la manutenzione del patrimonio e gli investimenti nelle strutture pubbliche, con le scuole sempre in primo piano. Molto è stato fatto anche grazie a quella che da tempo considero una grande ricchezza di Ceriano, ovvero la presenza di numerose associazioni e gruppi di volontari, a disposizione per tutto l’anno in diversi settori, con l’obiettivo comune di fare del nostro paese una comunità sempre più vivace, propositiva e accogliente.

A tutti i volontari e a tutti i cittadini cerianesi rivolgo un caloroso augurio che vi accompagni lungo tutto il nuovo anno.

Buon 2019!

Il Sindaco

Dante Cattaneo