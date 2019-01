Milano. Altri feriti per i botti

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 1 gennaio 2019 – Si aggrava il bilancio dei botti. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.30, in piazza Prealpi 5 un 24enne è stato trasportato in codice giallo al Niguarda per le ustioni riportate per lo scoppio di un petardo.

Alle 17.40, in via Costantino Barono, all’altezza del civico 228, al Gratosoglio, tre bambini di 10 anni sono rimasti ferita dallo scoppio di una grosso petardo, che hanno acceso. Uno dei due bambini è stato trasportato in codice giallo alla clinica De Marchi, l’altro al San Carlo di Milano. Sull’episodio indagano i Carabinieri di Milano.

In via Oleandri, dove un bambino di 10 anni ha riportato una grave ferita a un occhio ed è stato trasportato d’urgenza al Fatebenefratelli; in via Bagarotti, un 15enne rischia di perdere le dita di una mano.