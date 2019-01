Sondrio. 21enne deceduto per esalazioni di monossido in Valdisotto

(mi-Lorenteggio.com) Telo – Valdisotto, 1 gennaio 2018 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.00, nella frazione di Telo in Valdisotto, in una casa isolata lungo la S.P. 27, in zona impervia, un giovane di 21anni è stato trovato privo di vita, mentre una ragazza di 21 anni, che era con lui, è stata trasportata in elicottero all’Ospedale di Sondrio, dopo esser stata soccorsa dai sanitari del 118, dai Carabinieri di Tirano e dai Vigili del Fuoco. Probabile origine del fatto, le esalazioni di monossido provocate dal malfunzionamento di una sfufa.

V. A.