Valfurva (Sondrio). Alpinista soccorso e salvato nella notte

Valfurva, 1 gennaio 2018 – Notte di lavoro per i soccorritori del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna e per i militari del Sagf della Guardia di Finanza, in totale circa 20 uomini, che sono stati impegnati nella ricerca di un alpinista precipitato in un dirupo nella zona del ghiacciaio dei Forni, ad alta quota, nel territorio di Valfurva (Sondrio), e si trovava in uno stato di ipotermia.

L’uomo, un 56enne di Lurate Cavicchio era uscito con le ciaspole verso il ghiacciaio dei Forni. Ad allertare i soccorsi, la moglie, che non vedendolo rientrare si è allarmata.

I soccorritori, nel loro intervento al buio, sono stati ostacolati, oltre che dall’oscurità, anche da una tormenta di neve.

L’alpinista, recuperato, è stato portato a valle ed ora è ricoverato all’ospedale di Sondalo per i vari traumi subiti nella caduta e lo stato di ipotermia.

V. A.