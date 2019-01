Buccinasco. Sportelli Comunali, ecco i nuovi orari di apertura al pubblico

Dal 2 gennaio, gli uffici comunali osserveranno il seguente orario: lunedì dalle 14 alle 18.30; il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 8.30 alle 12; il mercoledì dalle 8.30 alle 14. L’apertura pomeridiana, quindi, si sposta dal mercoledì al lunedì

(mi-Lorenteggio.com) Buccinasco, 2 gennaio 2019 – Il Comune sempre più vicino ai cittadini. Con gli sportelli aperti al pubblico in fasce orarie accessibili anche a chi lavora. Con questo obiettivo, lo scorso anno, è stato avviato il progetto sperimentale di ampliamento degli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, introducendo per la prima volta a Buccinasco anche il ricevimento pomeridiano il mercoledì pomeriggio. Da oggi, 2 gennaio, cambiano alcuni orari ma resta lo stesso obiettivo, andare incontro alle esigenze dei cittadini: il Comune sarà aperto al pubblico il lunedì pomeriggio dalle 14 alle 18.30, mentre il mercoledì si osserverà l’orario continuato dalle 8.30 alle 14. Nelle altre giornate si osserverà il consueto orario dalle 8.30 alle 12.

“Come lo scorso anno – spiega Grazia Campese, assessora al Personale e ai Servizi demografici – abbiamo ascoltato cittadini e dipendenti, per capire le reali esigenze. Aprire il Comune anche il pomeriggio è molto utile, un servizio che nel 2018 è stato molto apprezzato: per noi, visto l’esiguo numero di dipendenti, è uno sforzo notevole e possiamo dedicare un solo pomeriggio a settimana, lavorando su turni. Su indicazione di chi utilizza gli sportelli e di chi lavora abbiamo invertito i giorni, dedicato all’apertura pomeridiana il lunedì e all’apertura prolungata fino alle 14 (pausa pranzo) il mercoledì. Invitiamo tutti ad aiutarci a diffondere l’informazione in modo da non sbagliare (e non rimanere delusi trovando le porte se si sbaglia orario)”.

TUTTI GLI ORARI

lunedì > dalle 14 alle 18.30 (a esclusione dei mesi di luglio e agosto: orario 8.30-12)

martedì > dalle 8.30 alle 12

mercoledì > dalle 8.30 alle 14

giovedì > dalle 8.30 alle 12

venerdì > dalle 8.30 alle 12

Gli uffici della Polizia Locale sono aperti anche il sabato dalle 8.30 alle 12. Per due sabati al mese dalle 9 alle 12 aperto anche l’Ufficio Anagrafe. Nel 2019 le date di apertura saranno: 12 e 26 gennaio

Redazione