Erezione, quali cibi la favoriscono?

L’alimentazione è spesso collegata a una serie di funzionalità del corpo umano. Per chi ha problemi di erezione, spesso variare la propria alimentazione può portare una serie di benefici alla situazione



Milano, 2 gennaio 2019 – Introdurre nella propria dieta una serie di alimenti che contengono vitamina C, Omega 3 o fibre, può essere un’ottima soluzione per migliorare la propria vita sessuale. Il collegamento tra erezione e dieta, non sempre viene preso in considerazione da molte persone. Cosa, che può portare invece una serie di grossi cambiamenti.

Quando si pasteggia con cibi molto pesanti come hamburger, patatine fritte o cibi molto ricchi di grassi, tutto l’organismo è impegnato nella digestione di questi cibi. Cosa, che riduce l’afflusso di sangue nei vasi sanguigni e può portare delle problematiche durante il momento dell’erezione.

In questa tipologia di situazione, l’adozione di soluzioni come il tauro plus può essere d’aiuto. Questa tipologia di compresse, è in grado di aiutare l’erezione anche in situazioni di forte stress o altro.



Il caffè, un aiuto nell’erezione



Assumere un paio di caffè ogni giorno, è un’alimentazione che può aiutare a mantenere una buona funzionalità erettile. La caffeina, che è presente in dosi considerevoli nei caffè (in particolare nella versione americana), permette un aumento del flusso sanguigno in tutto l’organismo.

Una serie di ricerche condotte negli Stati Uniti d’America, in particolare dalla University of Texas Health Science Center a Houston e dal National Institutes of Health, conferma che il caffè è un toccasana per gli uomini.

Vitamina C, una cura miracolosa per l’erezione

La vitamina C, oltre ad essere un elemento importante per le difese immunitarie dell’organismo, è anche una vitamina importante per beneficiare di erezioni stabili e molto resistenti. Mirtilli, mele e agrumi, sono alimenti da inserire nella propria dieta e in particolare al momento della colazione. Gli effetti di questi alimenti sul corpo umano, che aiutano a ridurre il colesterolo, permettono ad arterie e vasi sanguigni di poter inviare il sangue in ogni parte del corpo. Cosa, che è sicuramente molto importante quando si vuole avere una erezione significativa.

Inoltre, la vitamina C è un elemento molto importante per chi vuole beneficiare di spermatozoi in ottima salute. Ad esempio, i peperoni gialli, le pesche e gli spinaci, sono alimenti che se inseriti nella preparazione di una cena o di un pasto (anche se andrebbero consumati crudi per offrire i migliori benefici), possono portare dei benefici nel lungo termine.

Preparare degli estratti con questi ingredienti, può permettere al corpo umano di assimilare nel migliore dei modi tutte le vitamine e le proprietà che sono presenti all’interno di questi alimenti. Inoltre, gli estratti possono essere un’ottima alternativa come pranzo leggero e completo in ufficio o quando ci si trova fuori dalla propria abitazione.

L. M.