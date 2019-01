La Commissione Antimafia di Regione Lombardia e il Movimento Agende Rosse invitano alla presentazione del libro “La Repubblica delle Stragi”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 2 gennaio 2018 – La Commissione Antimafia di Regione Lombardia e il Movimento Agende Rosse invitano tutte le persone interessate alla presentazione del libro “La Repubblica delle Stragi” presso la Sala Pirelli (Palazzo Pirelli), in via Fabio Filzi 22 a Milano, per il prossimo 11 Gennaio 2019 alle h.17:00.

L’introduzione del Consigliere regionale e membro della Commissione Antimafia Luigi Piccirillo anticiperà gli interventi dei relatori:

– Salvatore Borsellino (curatore del libro)

– Stefano Mormile, Antonella Beccaria e Fabio Repici (autori)

Con la moderazione a cura del giornalista Giuseppe Pipitone, al termine della presentazione verrà proiettato il video “Nuove ipotesi sul furto dell’Agenda Rossa di Paolo Borsellino” a cura di Angelo Garavaglia Fragetta, e concluderà l’incontro il presidente della Commissione Antimafia regionale Monica Forte.

Vi aspettiamo per conoscere meglio alcuni interessanti retroscena del Paese-Italia con “un’opera preziosa di scavo tra archivi giornalistici e giudiziari che rivelano verità indicibili senza dietrologie né complottismi: solo fatti documentati e raccontati con quello sguardo d’insieme che rende il quadro ancora più impressionante” (dalla prefazione).

Ancora auguroni e a settimana prossima,

alessandro diano

—

“Ma la vera “faccia da mostro” è quella del doppio Stato e dei suoi troppi apparati “deviati” (sempre che i deviati non siano quelli fedeli alla Costituzione, alla Legge e al Popolo) che da decenni lavorano sottotraccia, nel doppiofondo delle istituzioni, per trasformare la nostra democrazia in un guscio vuoto.”

(Marco Travaglio, “Stragi e trattative per 40 anni: luce nel tunnel della Repubblica”, IFQ 12 Luglio 2018)

Redazione