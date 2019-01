LOMBARDIA. INCENDI BOSCHIVI: CODICE ARANCIONE SUI SETTORI ALPINI, PREALPINI E APPENNINICI

L’ASSESSORE FORONI: STATO DI ALTO RISCHIO CON DECORRENZA IMMEDIATA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 gennaio 2019 – La Sala operativa della Regione

Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore al

Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, ha emesso un

avviso di moderata criticità (codice arancione) per

rischio incendio boschivo, sui settori Alpini, Prealpini e

Appenninici fino a comunicazione di revoca. Con tale

dichiarazione scatta su tutto il territorio regionale il divieto

assoluto di accensione di fuochi nei boschi o a distanza da

questi inferiore a 100 metri senza alcuna eccezione, oltre che

la possibilità di applicare le sanzioni amministrative previste

per le trasgressioni al divieto di accendere fuochi all’aperto.

CONDIZIONI CLIMATICHE – Le condizioni meteo climatiche degli

ultimi giorni, caratterizzate dalla presenza sul territorio

regionale di venti di fohn e temperature al di sopra della norma

stagionale hanno favorito, a partire dal 28 dicembre ultimo

scorso, l’innesco di numerosi incendi, che hanno impegnato, per

le attività di spegnimento, un considerevole numero di personale

(volontari AIB Vigili del Fuoco) e numerosi mezzi aerei

regionali e dello Stato. Le previsioni per i prossimi giorni

elaborate del Servizio meteo regionale di Arpa Lombardia ed i

conseguenti avvisi di criticità emessi dal Centro Funzionale

Monitoraggio Rischi di Regione Lombardia, che confermano la

persistenza di condizioni meteorologiche favorevoli all’innesco

e alla propagazione di incendi boschivi su gran parte del

territorio regionale.

APERTURA BASI SUPPLEMENTARI – Nella giornata odierna, come

previsto dal Contratto di lavoro aereo per la prevenzione ed

estinzione degli incendi boschivi nel territorio regionale della

Lombardia, Regione Lombardia ha richiesto alla ditta titolare

del servizio l’apertura delle basi supplementari di Cassano

Magnago (VA), Erba (CO)e Talamona (SO), in aggiunta alla base

permanente di Vilminore di Scalve.

OPERATIVI ANCHE GLI ELICOTTERI – Dovessero verificarsi incendi

boschivi di grande dimensione, a supporto degli elicotteri

regionali il dipartimento della Protezione Civile – Centro

Operativo Aereo Unificato (COAU) ha reso operativi, a partire

dal 1° gennaio, n. 3 Canadair CL-415 presso l’aeroporto di

Genova e 1 Erickson S-64 presso la base operativa di Cuneo.

Entro fine gennaio verranno resi operativi altri 2 Erickson S-64

dislocati 1 presso l’aeroporto di Orio al Serio/BG e 1 presso la

base militare aeronautica di Cameri/NO.

FORONI: NECESSARIA DICHIARAZIONE STATO DI ALTO RISCHIO –

“Abbiamo deciso di attivare senz’altro indugio lo stato di alto

rischio – ha dichiarato l’assessore regionale al Territorio e

Protezione civile Pietro Foroni – dopo il verificarsi di diversi

incendi sul territorio regionale in questi ultimi giorni, in

particolare sull’Alto lago comasco, e aver preso visione delle

previsioni meteo per i prossimi giorni, particolarmente

favorevoli all’innesco e alla propagazione di altri focolai.

Ricordo che per tutta la durata del periodo di alto rischio vige

il divieto assoluto di accensione, all’aperto, di fuochi nei

boschi o a distanza da questi inferiori a 100 metri, senza

eccezione alcuna, su tutto il territorio regionale. Ringrazio

per la loro incessante e insostituibile opera di prevenzione e

lotta agli incendi tutti i volontari dell’AIB, che anche in

questi giorni hanno dimostrato di essere una risorsa

assolutamente indispensabile per tutto il sistema regionale di

Protezione civile”.

“Grazie al piano triennale antincendi della Regione Lombardia

2017/2019 – conclude Foroni – sarà possibile aprire e chiudere

più volte nel corso dell’anno il periodo ad alto rischio a

seconda delle esigenze”.

Redazione