PRO LOCO BERGAMO PRESENTA 3° CONCERTO DI CAPODANNO 2019 A FAVORE DI ADMO E AIDO

(mi-Lorenteggio.com) Bergamo, 2 gennaio 2019 – Si terrà sabato 5 gennaio 2019 alle ore 20.45 la terza edizione del Concerto di Capodanno, evento musicale benefico, promosso dalla Sezione di ADMO Regione Lombardia-Associazione Donatori Midollo Osseo e dalla Sezione Provinciale AIDO Bergamo-Associazione Italiana Donatori Organi Tessuti e Cellule con la Direzione Artistica di Proloco Bergamo e Teamitalia. L’evento festeggia l’inizio del nuovo anno unendo cultura e solidarietà, nel desiderio di raccogliere fondi per le Associazioni ADMO e AIDO, da sempre impegnate nell’informare e sensibilizzare la popolazione sulle possibilità di combattere gravi malattie. Con ADMO, donando il midollo osseo, è possibile contrastare leucemie, linfomi, mielomi e altre neoplasie del sangue. Con AIDO, donare i propri organi, tessuti e cellule può essere di vitale importanza, soprattutto nei casi in cui il trapianto rappresenta l’unica possibilità di sopravvivenza per il malato. Per partecipare al Concerto è necessaria la prenotazione che prevede un costo di euro 20,00. Biglietti disponibili su Ticketone o contattando ADMO e AIDO. Il ricavato sarà interamente devoluto alle due Associazioni.