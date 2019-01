SICUREZZA, DE CORATO: PIU’ PERSONALE E NUOVI STRUMENTI SUI TRENI PER GARANTIRE VIAGGI TRANQUILLI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 02 gennaio 2018 – “L’ennesimo spiacevole episodio, questa

volta verificatosi su un treno della linea Brescia-Cremona,

dimostra come il personale di bordo necessiti non solo di

rinforzi, ma anche di ulteriori strumenti utili a garantire la

sicurezza di sé stessi e dei viaggiatori”. Lo ha affermato

l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia

Locale Riccardo De Corato.

“Nella serata del 31 dicembre – ha aggiunto De Corato – un

senegalese, già noto alle Forze dell’Ordine, ha seminato il

panico su un convoglio regionale maneggiando con veemenza una

pistola che mostrava ad un amico. I viaggiatori, intimoriti, si

sono rivolti al capotreno che ha immediatamente allertato i

Carabinieri. I militari, saliti a San Zeno, hanno identificato

l’uomo, accertando che si trattava di una scacciacani e

denunciandolo per interruzione di pubblico servizio”.

PERSONALE CON QUALIFICA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA – “Il fatto

fortunatamente non ha causato feriti – ha spiegato – ma solo

tanta paura, disagi e un notevole ritardo del treno. Ciò non

toglie che l’episodio sarebbe potuto finire molto male con un

altro tipo di bilancio, per cui ribadisco come urgano rinforzi

al personale viaggiante. Voglio ricordare che, attraverso una

delibera da me proposta e approvata in Giunta regionale, i

capitreno e gli agenti di vigilanza privata finalmente possono

ottenere la qualifica di ‘Polizia Amministrativa’, con relativa

fascia distintiva, che li equipara a veri e propri pubblici

ufficiali. È una prima risposta doverosa a donne e uomini che

quotidianamente si impegnano con grande abnegazione per la

collettività”.

TASER E SPRAY AL PEPERONCINO – “Stiamo anche valutando – ha

concluso De Corato – la possibilità di pubblicare un bando per

dotare il personale a bordo dei treni di spray al peperoncino e

taser, perché viene considerato ‘bersaglio’ dai malviventi e per

garantire la sicurezza dei viaggiatori”.

Redazione