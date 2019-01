Valcamonica – Vezza d’Oglio (Bs). 51enne precipita da cordata, soccorso col verricello

(mi-lorenteggio.com) VEZZA D’OGLIO (BS) – Oggi in alta Valle Camonica i tecnici della V Delegazione bresciana del Cnsas hanno compiuto un intervento in Val Paghera, sopra Vezza d’Oglio. Un uomo di 51 anni di Castel d’Ario (MN) è scivolato mentre stava risalendo, come secondo in cordata, una cascata di ghiaccio. L’incidente è avvenuto a 1600 metri di quota, lungo la cascata denominata “Terrordactyl”.

La caduta gli ha procurato una lesione alla caviglia, non riusciva più a proseguire. La Centrale operativa ha allertato i tecnici del Cnsas (stazioni di Temù e di Edolo) e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. Dopo avere provveduto alle prime cure, i soccorritori – 12 del Cnsas e 3 del Sagf – lo hanno imbarellato e hanno predisposto l’evacuazione per mezzo dell’elicottero del 118 di Brescia, con l’ausilio del verricello.

V. A.