Anche ad Abbiategrasso la Festa del Tricolore

(mi-Lorenteggio.com) Abbiategrasso, 3 gennaio 2019 – In occasione del 222mo anniversario della nascita del vessillo nazionale, si rinnova l’appuntamento con le scuole cittadine per la consegna della bandiera italiana.

La cerimonia, organizzata dallaSezione AssoArma di Abbiategrasso in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, prevede la consegna del Tricolore a tutti gli istituti scolastici cittadini e serve a sottolineare il valore e il significato della bandiera italiana e a rafforzare il comune senso di appartenenza alla nazione, con un particolare riguardo verso le giovani generazioni.

L’appuntamento per tutti è giovedì 10 gennaio 2019 alle 10.30 nell’ex convento dell’Annunciata dove, oltre alle Autorità, saranno presenti numerose delegazioni di studenti delle scuole cittadine di ogni ordine e grado.

