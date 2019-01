Buccinasco. Guasto alla caldaia: oggi chiuso il Centro Diurno di via Lomellina

(mi-lorenteggio.com9 Buccinasco, 3 gennaio 2019 – Questa mattina il sindaco Rino Pruiti ha firmato un’ordinanza per chiudere al pubblico il Centro Diurno Anziani di via Lomellina: si è verificato infatti un guasto improvviso alla caldaia che serve la struttura e le temperature non consentirebbero agli anziani che frequentano il centro durante la giornata di trascorrere serenamente e al caldo il tempo insieme. Secondo le direttive del primo cittadino, a tutti gli utenti sarà comunque assicurata assistenza se necessario: sarà portato il pasto a casa e non mancheranno le prestazioni sanitarie.

Gli uffici comunali si sono immediatamente attivati per intervenire con urgenza: la ditta di manutenzione ha verificato che il guasto non si può riparare, quindi si procederà all’acquisto di una nuova caldaia.

L’impianto è condominiale e serve anche i mini alloggi di proprietà comunale dove vivono 27 anziani. Il personale comunale si sta assicurando che tutti stiano bene e sta cercando di provvedere alle loro necessità per non lasciarli al freddo.

“I guasti purtroppo accadono – commenta il sindaco Rino Pruiti – ma stiamo gestendo l’emergenza: la caldaia si è rotta improvvisamente ed è necessario sostituirla, ci vorrà qualche giorno considerando anche il periodo di festività. Me ne sto occupando personalmente con gli uffici comunali, cercheremo di ridurre al minimo i disagi e ogni unità abitativa sarà dotata di una stufetta elettrica”.