“Flussi d’Arte” nei Sotterranei del Castello Visconteo di Abbiategrasso

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 3 gennaio 2019 – Arriva la mostra itinerante della Permanente di Milano: “Flussi d’Arte. Da Gola a Funi e Casorati. Opere della prima metà del Novecento nelle collezioni del Museo della Permanente” sarà inaugurata giovedì 10 gennaio alle 18 nei Sotterranei del Castello Visconteo.

L’esposizione porterà in città i capolavori del Museo insieme a una selezione di scatti di Lorenzo Maccotta dell’agenzia Contrasto, dedicati al viaggio che l’acqua compie intorno a Milano, per celebrare i 90 anni del Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato anche ad Abbiategrasso.

Selezionate dall’esperta d’arte Elena Pontiggia, le 33 opere provenienti dal Museo della Permanente passano in rassegna i movimenti artistici della prima metà del Novecento italiano, dagli anni Dieci al Chiarismo, fino al cenacolo milanese di via Bagutta: tra queste ve ne sono alcune definite come vere e proprie “sorprese”, ovvero a volte dimenticate dai critici pur avendo una vitalità espressiva ancora forte e attuale.

La mostra resterà aperta fino al 23 gennaio, con ingresso libero, da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

Info:

SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECARI – PIAZZA CASTELLO

cultura@comune.abbiategrasso.mi.it

tel. 0294692.458/468

Redazione