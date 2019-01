SMOG, REVOCA DA DOMANI DELLE LIMITAZIONI TEMPORANEE DI PRIMO LIVELLO NEI COMUNI INTERESSATI DELLA PROVINCIA DI MILANO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 03 gennaio 2019 – Revoca a partire dalla giornata di

domani, venerdì 4 gennaio, delle limitazioni temporanee di primo

livello nei comuni interessati della provincia di Milano che da

martedì 1 gennaio sono stati oggetto dei provvedimenti.

CONCENTRAZIONI DI PM10 SOTTO LIMITE – La giornata di ieri, con

condizioni molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti,

ha fatto scendere le medie delle concentrazioni di PM10 al di

sotto del limite in ogni provincia lombarda, evitando in

particolare che Lodi, Cremona e Mantova raggiungessero il 6°

giorno consecutivo di superamento.

Per quanto riguarda la provincia di Milano, dove sono attive le

misure temporanee dal 1° gennaio, la media provinciale di PM10

si è assestata a 26.5 microgrammi per metro cubo.

BOLLETTINO METEO ARPA – Il bollettino meteo di ARPA prevede per

la giornata in corso condizioni variabili e tendenti ad essere

progressivamente meno dispersive; considerata la media di ieri,

è verosimile che oggi i valori tendano ad aumentare, ma è

possibile che continuino a restare sotto la soglia anche oggi.

Da venerdì le condizioni saranno tendenzialmente favorevoli

all’accumulo, mentre da sabato pomeriggio rinforzi di vento

determineranno condizioni nuovamente favorevoli alla

dispersione.

Redazione