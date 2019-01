TRASPARENZA. IN UN ANNO RADDOPPIATA LA PERFORMANCE DEL COMUNE DI MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 gennaio 2019 – Una piena e corretta attuazione della normativa in materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. A due anni dall’inizio dei lavori della Giunta comunale, che ha da sempre messo in primo piano l’importanza della trasparenza come strumento di conoscenza e governo per l’Amministrazione e per consentire ai cittadini di conoscere e valutare le politiche comunali, il bilancio è decisamente positivo: il portale del Comune di Milano ha raggiunto un indice di trasparenza del 94,7 per cento nel 2018, di molto superiore a quello registrato nel 2017, pari al 52,6 per cento.

A dirlo è uno studio condotto dal professor Marcello Crivellini, docente di Analisi e organizzazione di sistemi sanitari del Politecnico di Milano, che ha esaminato quanto fatto dal Comune di Milano in materia di trasparenza da febbraio 2017 – data della prima verifica della corrispondenza agli obblighi secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 – a settembre 2018.

Ne emerge un quadro con il segno positivo: migliorano la documentazione relativa agli Organi di governo, al quadro dirigenziale, agli schemi di organizzazione e al personale. Miglioramenti e completamento delle informazioni sono stati registrati anche per gli enti e le società partecipate e per la documentazione relativa alle decisioni amministrative e di governo.

Addio al pdf a favore di documenti in formato scaricabile, ordinabile ed elaborabile secondo le diverse esigenze degli utenti. Ne è esempio perfetto la parte relativa al Bilancio, che presenta elaborazioni, semplificazioni e spiegazioni utili ai cittadini (link).

Uno degli argomenti in passato più problematici, data la sua difficile fruibilità, è quello relativo al Patrimonio immobiliare, che è stato di recente reso di più immediata lettura e consultazione grazie alla mappa degli immobili pubblicata sul geoportale, dove è possibile visualizzare l’ubicazione dei terreni e dei beni immobili posseduti dal Comune all’interno e all’esterno del proprio territorio. Proprio quest’ultimo rilascio ha permesso al Comune di Milano di avvicinarsi a un indice del 100 per cento di performance di trasparenza, in base all’algoritmo predisposto nello studio.

Si muove in questa direzione anche la richiesta di raccolta contributi da parte di soggetti interni ed esterni al Comune in vista dell’aggiornamento del Piano comunale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2017/2019, che dovrà essere approvato da entro il 31 gennaio 2019.

Le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, gli operatori del terzo settore, le associazioni dei consumatori e tutti gli utenti che a vario titolo operano con l’Amministrazione hanno ancora tempo fino a domani, venerdì 4 gennaio 2019, per inviare proposte e osservazioni all’indirizzo mail: SG.accessocivico@comune.milano.it.

Scopo del Piano è consolidare i principi di etica e legalità che devono appartenere al dipendente pubblico, fornendogli un’adeguata formazione e realizzando modelli operativi e gestionali volti a minimizzare i rischi di corruzione all’interno dell’Amministrazione.

L’avviso è pubblicato sul sito del Comune.

Redazione