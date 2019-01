Ceriano Laghetto. Pranzo al centro anziani, premiati gli 85enni. A Villa Rita la consegna dei riconoscimenti agli iscritti classe 1933

A tavola con il sindaco Dante Cattaneo, il parroco don Giuseppe Collini e il comandante dei Carabinieri Raffaello Papaverone si sono seduti una cinquantina di soci, che hanno potuto gustare il menù preparato da un gruppo di volontari, guidati dalla presidente del Centro diurno, Loretta Cedrini.

Al termine sono stati consegnati i riconoscimenti speciali destinati ai cerianesi che raggiungono il traguardo degli 85 anni, questa volta i coscritti della classe 1933.

Sono stati premiati Silvana Veronesi, Felice Papelli, Giuseppe Desideri, Beniamino Dal Pozzolo, Angela Pizzi, Giuseppe Basilico, Carla Campi, Mario Galli, Vincenza Ventura.

Il pranzo è stata l’occasione per uno scambio di auguri in vista delle festività natalizie. “Quello con il pranzo sociale e la premiazione degli 85enni è un appuntamento molto importante, un’occasione per condividere un momento di convivialità e allegria anche con questi nostri soci più anziani e per uno scambio di auguri in compagnia” -commenta la presidente Loretta Cedrini, che nell’occasione ha ricordato l’appuntamento nella prossima primavera con il rinnovo del consiglio direttivo dell’associazione.

“Il pranzo sociale in Villa Rita è sempre una bella occasione di condivisione con i nostri anziani” -aggiunge il sindaco Cattaneo. “Il riconoscimento ai nostri 85enni vuole essere testimonianza di attenzione e rispetto per quanto hanno saputo dare alla alla nostra comunità nella loro lunga vita”.

V.A.