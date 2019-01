DOMENICA AL MUSEO. APERTURE GRATUITE PER L’EPIFANIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 gennaio 2019 – Un’Epifania al museo per chiudere al meglio le feste. Torna il 6 gennaio l’appuntamento con “Domenica al museo”, l’iniziativa del Comune di Milano che garantisce l’ingresso gratuito in tutti i musei civici la prima domenica di ogni mese.

Milanesi e turisti potranno quindi visitare gratuitamente i Musei del Castello Sforzesco (e le mostre “Vesperbild” e “Avvertenze necessarie e profittevoli a’ Bibliotecarj, e agli Amatori de’ buoni Libri”), il Museo del Novecento (e le mostre “Margherita Sarfatti. Segni, colori e luci a Milano”, “Chi ha paura del disegno? e “Corrente 1938”), la Collezione permanente del MuDeC (e le mostre “Capitani coraggiosi” e “Se a parlare non resta che il fiume”), la GAM, il Museo Archeologico, il Museo di Storia Naturale, l’Acquario, la Casa Museo Boschi Di Stefano. Aperta gratuitamente anche La Pinacoteca di Brera.

Domenica 6 gennaio tutti i musei civici saranno aperti dalle 9.00 alle 17.30, mentre la Collezione Permanente del MuDeC e il Museo del Novecento apriranno dalle 9.30 alle 19.30.

