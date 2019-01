INCENDI BOSCHIVI. FORONI: CODICE ROSSO IN VALCHIAVENNA, VERBANO,LARIO,MELLA-CHIESE, GARDA E AREA PEDEMONTANA OCCIDENTALE

“GRAZIE A CHI STA ACREMENTE LAVORANDO PER CONTENERE LE FIAMME”

(mi-lorenteggio.com) – Milano, 04 gennaio 2019. La Sala operativa della Regione

Lombardia ha emesso un avviso di elevata criticità (codice

rosso) per rischio incendio boschivo, dalle ore 12 di domani,

sabato 5 gennaio, su Valchiavenna, Verbano, Lario, Mella-Chiese,

Garda e Area Pedemontana Occidentale. Allo stesso tempo rimane

la moderata criticità (codice arancione) sulle Alpi centrali,

Alta Valtellina, Brembo, Alto Serio-Scalve, Basso Serio-Sebino,

Valcamonica e Oltrepò Pavese. Lo riferisce l’assessore al

Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni.

LE CONDIZIONI METEO – Prosegue il flusso di correnti

settentrionali in quota guidate da un vasto anticiclone presente

sull’Europa occidentale. A tale flusso sono associate forti

correnti settentrionali in quota con temporanee intensificazione

anche nei bassi strati, a carattere di foehn, in particolare

dal pomeriggio di domani, sabato 5 gennaio. Il pericolo

risulterà molto alto od estremo per il combustibile fine, basso

invece per il combustibile di taglia media e grande; la

persistenza di correnti secche e l’intensificazione dei

venti produrrà comunque condizioni generali di alto pericolo,

soprattutto dal pomeriggio di domani, sabato 5 gennaio e la

giornata di domenica 6 gennaio.

FORONI – “Le previsioni del tempo – ha detto Foroni – sono molto

favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi in

particolare sulla fascia alpina, prealpina e appenninica. Al

momento sono ancora attivi gli incendi sul monte Martica (Campo

dei Fiori/VA) e nella zona di Sorico/Gera Lario. In questa

circostanza, come ha già fatto il presidente Fontana questa

mattina, desidero ringraziare chi si sta adoperando in ogni modo

per cercare di spegnere le fiamme. I Vigili del Fuoco della

provincia di Varese e dell’Alto Lario, le Comunità montane, gli

Enti Parco, i volontari della Protezione civile e dell’AIB, la

cui presenza capillare sul territorio e la conoscenza

approfondita delle zone dove operano sono un patrimonio

irrinunciabile, senza il quale non potremmo rispondere nel

migliore dei modi alle emergenze come quelle che stiamo

affrontando in queste ore”.

GLI INTERVENTI A FAVORE DELLE SQUADRE AIB – Proprio lo scorso

mese, la Regione Lombardia aveva destinato uno stanziamento di

320.000 a favore delle squadre specializzate nell’Antincendio

boschivo (AIB) afferenti a comunità montane e parchi regionali

proprio per dare un sostegno concreto e puntuale all’opera di

prevenzione, previsione e lotta attiva agli incendi boschivi. E

poco prima di Natale sono stati consegnati 7 mezzi i ai

volontari delle squadre antincendio

degli Enti e delle associazioni di cinque province lombarde.

A maggio erano già stato messo a disposizione degli Enti

competenti per le attività di prevenzione e lotta agli incendi

boschivi 1 milione di euro, destinato a 9 Province, 23 Comunità

montane e 10 Enti gestori di Parchi e Riserve regionali per

sostenere la formazione, l’equipaggiamento e l’addestramento

necessari a tutti i volontari impegnati sul campo.

“Ci impegniamo fin da ora – ha concluso Foroni – a fare ancora

di più per chi, quotidianamente, svolge attività di prevenzione

e tutela di così grande importanza sia per i cittadini che per

l’ambiente”.

V.A.