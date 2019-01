LAGO MAGGIORE. LA CROCIERA PER LA FESTA DEI LUMINERI CHIUDE LE FESTIVITA’ NATALIZIE

(mi-lorenteggio.com) Como, 4 gennaio 2019 – Dopo gli ottimi risultati conseguiti con il “sold out” della crociera di Capodanno e le proficue collaborazioni con Enti ed Associazioni Locali per i servizi durante le festività natalizie, Navigazione Lago Maggiore chiude il periodo di celebrazioni con la tradizionale crociera per la festa dei lumineri a Cannobio.

Per questa impostante e suggestiva tradizione, le cui origini risalgono addirittura al 1500 quando in una osteria locale si verificarono accadimenti miracolosi, Navigazione Lago Maggiore organizza una crociera a bordo della motonave Zeda, con partenze da diverse località del lago per arrivare a Cannobio intorno alle 16.30.

I passeggeri potranno sbarcare per assistere alle celebrazioni e visitare il paese che per l’occasione viene illuminato solamente da lumini posti lungo le strade e sui davanzali delle case; verso le 19 è previsto il reimbarco per assistere dal lago alla processione e degustare navigando la tradizionale cena con le pietanze tipiche di questa ricorrenza: pasta e fagioli, luganighe e verze lessate.

“Si tratta per noi di una crociera molto importante per supportare questa secolare tradizione ed offrire la possibilità di navigare in maniera davvero suggestiva- afferma il Direttore d’Esercizio della Navigazione Lago Maggiore Gian Luca Mantegazza-. Per noi è fondamentale poter offrire opportunità di questo genere in collaborazione con il territorio dando impulso al turismo e rinnovando ogni anno le tradizioni locali. Vogliamo così, al tempo stesso, prolungare di un giorno le festività natalizie, iniziando al meglio un 2019 che per noi sarà pieno di importanti novità”.

