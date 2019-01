PONTEDILEGNO – TONALE: PRIMO CONCERTO AL TEATRO-IGLOO A 2.600 METRI DI QUOTA

I primi a cimentarsi con violini, violoncelli, batterie, chitarre e contrabbassi di ghiaccio saranno, il 5 gennaio alle 16.00 e alle 18.00, i The Bastard Sons of Dioniso, formazione trentina, una delle rock band più apprezzate del panorama musicale italiano, famosa grazie alla seconda edizione di X Factor

(mi-lorenteggio.com) Pontedilegno, 4 gennaio 2019 – Sul ghiacciaio Presena, un’opera architettonica formidabile attende turisti e sciatori, realizzata con 5.000 metri cubi di neve: un teatro di ghiaccio ricavato all’interno di un enorme igloo.

Il Mercedes-Benz Bonera Ice Dome del ghiacciaio Presena ospiterà, fino a primavera, l’ICE MUSIC FESTIVAL, un nutritissimo calendario di concerti di musica classica e jazz, interpretati – rigorosamente attraverso gli strumenti di ghiaccio – da artisti di fama internazionale.

I concerti saranno fruibili da sciatori e non, perché́ l’igloo è raggiungibile comodamente con la modernissima cabinovia che parte dal Passo Tonale.

INCREDIBILI STRUMENTI DI GHIACCIO DAI SUONI CALDI E INTENSI

“L’intera esperienza di Ice Music è ultraterrena” spiega Tim Linhart, ideatore di Ice Music. “Salire su una montagna di notte è già abbastanza avventuroso. Entrare in una sala concerto all’interno di un igloo è come entrare in una discoteca in paradiso: l’orchestra di ghiaccio e le mura scintillano e risplendono, irradiando i fluidi colori dell’arcobaleno”.

E le sonorità garantite dagli strumenti di ghiaccio sono impareggiabili: “Il ghiaccio è un materiale acustico inaspettatamente diverso” prosegue l’artista “il termine ‘cristallino’ è un’ottima descrizione del suono del ghiaccio: puro, trasparente e definito. Ciò che non ci si aspetta sono tutti i suoni profondi, armoniosi, delicati, caldi e intensi creati dal ghiaccio”.

QUATTRO CONCERTI OGNI SETTIMANA FINO AL 30 MARZO

Ogni settimana sono previsti quattro concerti, il giovedì̀ e il sabato. I concerti del giovedì̀ vedranno la presenza dell’ICE MUSIC ORCHESTRA, una formazione di 6 artisti residenti, che proporranno al pubblico un repertorio che spazia dalla musica classica al folk, dal contemporaneo alle scritture originali. I concerti del sabato (cui si aggiungono due appuntamenti domenicali) vedranno la presenza di progetti musicali di valore, una serie di appuntamenti in cui si alterneranno vari linguaggi, dal jazz al pop, dal rock alla musica tradizionale.

