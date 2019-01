Rozzano. Guida auto senza assicurazione e fugge dopo un incidente stradale: individuato e denunciato

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 4 gennaio 2019 – Guida l’automobile senza assicurazione, resta coinvolto in un incidente stradale nel quartiere Aler e fugge cercando di far perdere le proprie tracce. La sua fuga, però, è stata breve: con un’indagine lampo la polizia locale di Rozzano lo ha individuato poco lontano dal luogo dello scontro e lo ha denunciato a piede libero per fuga a seguito di incidente stradale. L’auto, una Fiat Stilo, è stata sequestrata.

Nell’incidente, avvenuto in via Garofani, erano rimasti coinvolti due veicoli: la Fiat Stilo guidata dal 41enne denunciato e un’utilitaria con al volante un pensionato di 68 anni. La dinamica e la responsabilità del sinistro sono ancora al vaglio degli investigatori.

Secondo la ricostruzione della polizia locale, però, dopo l’impatto il 41enne si è prima fermato per valutare la situazione e poi, quando erano accorsi diversi passanti, si è dato alla fuga. Presumibilmente proprio perché l’auto che guidava era priva di assicurazione.

Il pensionato, che ha riportato lievi lesioni, è stato portato al pronto soccorso dell’Istituto Humanitas dove è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni.

Dopo pochi giorni gli agenti della polizia locale di Rozzano, grazie a un servizio coordinato dal commissario Davide Pirillo, hanno rintracciato il veicolo grazie a una parte di paraurti rimasta sulla carreggiata. La Fiat Silo, che aveva sulla carrozzeria anche tracce della vernice dell’altra auto, è stata posta sotto sequestro. L’automobilista è stato quindi individuato e denunciato a piede libero.

“Mi congratulo con la polizia locale per l’intervento svolto con rapidità e perizia – dichiara il sindaco Barbara Agogliati -. Comportamenti come questi non possono essere tollerati e rappresentano un pericolo per la sicurezza sulle nostre strade. Mi rivolgo quindi a tutti i cittadini affinché, in casi analoghi, aiutino le forze dell’ordine a ricostruire l’accaduto”.

