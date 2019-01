VOUCHER PER ANZIANI FRAGILI E DISABILI. PIANI: 6,5 MLN PER INTERVENTI CHE MIGLIORANO QUALITÀ VITA. DOMANDE DA METÀ GENNAIO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 04 gennaio 2019 Dalla metà di gennaio anziani in

condizioni di fragilità e disabili in possesso dei requisiti

previsti potranno presentare domanda per ottenere un voucher che

può migliorare la loro qualità della vita. La disponibilità

complessiva delle risorse messe a disposizione dalla Regione

Lombardia è di 6.480.000 euro: 3 milioni per gli over 65 anni,

altrettanti per i disabili e 480.000 per gli anziani che vivono

nell’Area interna dell”Appennino Lombardo, Alto Oltrepò

pavese’.

INTERVENTI CAPILLARI – “I voucher – spiega l’assessore alle

Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità,

Silvia Piani – vengono riconosciuti tramite gli enti capofila

dei 96 Ambiti lombardi: comuni, comunità montane, consorzi e

aziende speciali. Quindi sono molto mirati. Sono finalizzati

all’attivazione di servizi nei settori casa, rete familiare e

comunità, intesa come ambiente di vita. Perciò consentono,

secondo modalità innovative, una presa in carico che mira al

benessere psicofisico dei beneficiari così da rendere più

vivibili le loro giornate. Il che significa poi garantirne

l’autonomia, facilitarne il movimento e la socializzazione”.

VOUCHER OVER 65 ANNI – La prima linea d’intervento, da 3 milioni

di euro, è rivolta a quanti hanno più di 65 anni, con Isee non

superiore a 20.000 euro, che vivono nel proprio domicilio, con

condizioni di compromissione funzionale lieve o che causa una

minore cura di sé e dell’ambiente domestico. Ma anche di povertà

relazionale, intesa come rarefazione delle relazioni familiari e

dei rapporti di amicizia.

RESTARE A VIVERE IN CASA – “Possono beneficiare della misura –

aggiunge l’assessore Piani – anche gli anziani che si occupano

di familiari non autosufficienti con necessità di sollievo e di

supporto. La finalità principale è garantire agli anziani che

vivono in condizione di vulnerabilità la possibilità di rimanere

al loro domicilio consolidando o sviluppando l’autonomia

personale e relazionale”.

VOUCHER ANZIANI ‘APPENNINO LOMBARDO, ALTO OLTREPÒ PAVESE’ – Per

l’Area interna ‘Appennino Lombardo, Alto Oltrepò pavese, Regione

Lombardia ha previsto una dotazione aggiuntiva, di 480.000 euro

(100 voucher) per contrastare i fenomeni dello spopolamento e

marginalità. “In considerazione – dice Silvia Piani – della

specificità del territorio”.

VOUCHER DISABILI – Una seconda linea d’intervento, sempre con

una dotazione di 3 milioni di euro, si rivolge a giovani e

adulti con disabilità a forte rischio di esclusione sociale, di

età pari o superiore a 16 anni e con Isee non superiore a 20.000

euro. “Questa misura – continua l’assessore Piani – è rivolta a

coloro che presentano un livello di compromissione funzionale

che consenta tuttavia un percorso di acquisizione di abilità

sociali e relative all’autonomia nella cura di sé e

dell’ambiente di vita, nonché nella vita di relazione”.

Ai destinatari, in coerenza con le aree individuate nel Progetto

individuale (Pi), verrà assegnato un voucher nominativo di 4.800

euro a copertura delle azioni di presa in carico, gestione e

prestazioni/servizi ricevuti direttamente, in un’ottica

multidimensionale.

DOMANDE PER 12 MESI, SALVO PROROGA – “Già dal 2 gennaio (data di

pubblicazione dell’Avviso) – continua l’assessore – gli Enti

capofila degli Ambiti hanno potuto avviare le procedure di

diffusione e pubblicizzazione delle opportunità di accesso così

da predisporre le procedure per la raccolta delle domande. Chi

ha i requisiti può presentare domanda al Comune/Ambito di

appartenenza, a partire dal 15° giorno dalla data di

pubblicazione dell’Avviso, per i dodici mesi seguenti, salvo

proroghe. Le richieste verranno valutate secondo una procedura

‘a sportello’, cioè fino ad esaurimento delle risorse

disponibili per ciascun Ambito”.

L’ITER PER LA CONCESSIONE – “Gli Enti capofila – conclude Silvia

Piani – raccoglieranno le domande in base all’ordine cronologico

di presentazione e procederanno quindi alla verifica dei criteri

di ammissibilità. All’esito positivo effettueranno la

valutazione multidimensionale del richiedente, individuando un

responsabile (case manager) e predisponendo la proposta di

Progetto individuale (Pi). In seguito all’istruttoria, la

documentazione verrà trasmessa alla nostra direzione ‘Politiche

per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità’, che

procederà alla sua validazione. Successivamente, l’Ente capofila

provvederà a fare sottoscrivere il Progetto individuale al

destinatario dell’intervento e avvierà le attività secondo

quanto definito nel Progetto”.

IMPORTO MASSIMO DISPONIBILE – “Ogni Ambito – spiega l’assessore

alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari

opportunità, Silvia Piani – avrà a disposizione un budget

previsionale, che rappresenta l’importo massimo disponibile per

l’attivazione dei voucher ed è stato definito considerando le

persone anziane e i cittadini disabili residenti in ciascuno dei

96 Ambiti del territorio lombardo”.

LE RISORSE PER AMBITI DELL’ATS CITTA’ METROPOLITANA MILANO – Di

seguito le risorse per anziani (voucher anziani) e per disabili

(voucher disabili) negli Ambiti dell’Ats della Citta’

Metropolitana di Milano:

– Abbiategrasso: 24.000 euro (5 voucher) – 24.000 euro (5

voucher)

– Binasco: 14.400 euro (3 voucher) – 14.400 euro (3 voucher),

– Castano Primo: 19.200 euro (4 voucher) – 19.200 euro (4

voucher)

– Cernusco sul Naviglio: 33.600 euro (7 voucher) – 33.600 euro

(7 voucher)

– Cinisello Balsamo: 48.000 euro (10 voucher) – 43.200 euro (9

voucher)

– Corsico: 38.400 euro (8 voucher) – 33.600 euro (7 voucher),

– Garbagnate Milanese: 57.600 euro (12 voucher) – 57.600 euro

(12 voucher)

– Legnano: 57.600 euro (12 voucher) – 57.600 euro (12 voucher)

– Lodi: 67.200 euro (14 voucher) – 72.000 euro (15 voucher)

– Magenta: 38.400 euro (8 voucher) – 38.400 (8 voucher)

– Melzo: 24.000 euro (5 voucher) – 24.000 euro (5 voucher)

– Milano: 422.400 euro (88 voucher) – 412.800 euro (86 voucher)

– Paullo: 14.400 euro (3 voucher) – 14.400 euro (3 voucher)

– Pioltello: 28.800 euro (6 voucher) – 28.800 euro (6 voucher)

– Rho: 52.800 euro (11 voucher) – 52.800 euro (11 voucher)

– Rozzano: 19.200 euro (4 voucher) – 24.000 euro (5 voucher)

– San Giuliano Milanese: 33.600 euro (7 voucher) – 33.600 euro

(7 voucher)

– Sesto San Giovanni: 43.200 euro (9 voucher) – 38.400 (8

voucher)

– Trezzo sull’Adda: 9.600 euro (2 voucher) – 14.400 euro (3

voucher).