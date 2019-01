I segreti per avere una relazione di coppia salda e duratura

Milano, 5 gennaio 2019 – Se esistesse una pozione magica in grado di regalare al rapporto di coppia felicità e stabilità probabilmente la vorremmo bere tutti. Purtroppo, però, la pozione magica non esiste e per avere lo stesso risultato bisogna rimboccarsi le maniche e darsi da fare.

In un primo momento della relazione ci si conosce, ci si piace e c’è una prima fase di idillio n cui dell’altro amiamo ogni cosa e si vedono solo gli aspetti positivi, a prescindere che questi siano reali o meno. Ad un certo punto la persona si rivela per quella che è nella sua complessità e inizia il processo di conoscenza più profonda in cui entrano in gioco la quotidianità, le proprie sensibilità, i propri meccanismi, le proprie vulnerabilità.

Quando questo accade iniziano a sorgere le prime difficoltà. Questi i tre consigli per un rapporto saldo e duraturo.

Comunicazione

La comunicazione col proprio partner rappresenta un punto fondamentale per superare i momenti difficili, così come le piccole discussioni. Queste non vanno sottovalutate, anche perché rappresentano un momento importante di conoscenza, per questo è importante che il contenuto della discussione diventi secondario e si discuta soprattutto riguardo la relazione. Quando una relazione è sana, la discussione si focalizza sui contenuti, mentre, quando è “malata”, si perde completamente di vista la causa del litigio e si finisce per mettere in discussione l’intero rapporto.

Guai, però, a chiudersi in sè stessi e a non comunicare i propri disagi perchè questo esploderà solo quando l’altro, non ricevendo risposte, a sua volta metterà in moto un meccanismo di rabbia ed accuse. Ognuno può proiettare sull’altro le proprie frustrazioni senza davvero riuscire a comprenderlo in profondità.

Complicità

Coltivare la complicità all'interno del rapporto di coppia è un passo fondamentale per una relazione duratura e stabile. L'intimità è da mettere al primo posto e quando la quotidianità rischia di rovinarla, è ora di provare nuove strade.

Fiducia

Per avere un rapporto sano bisogna avere fiducia nel proprio partner. Per essere felici in due, dunque, bisogna trovare il giusto equilibrio tra il tempo che condividete insieme e quello che tenete per voi stessi. Avere fiducia è un modo per consentire all’altro di vivere la sua libertà di individuo. Allo stesso modo bisogna, alcune volte, scendere a compromessi, da non confondere con le concessioni. La concessione implica rinunciare alla propria opinione mentre il compromesso significa trovare un terreno comune. All’inizio della relazione, alcuni sono pronti ad accettare tante cose per amore per l’altro, al punto di dimenticare che questo può creare frustrazioni in futuro e nuocere al rapporto.

Questi, quindi, i consigli per avere un rapporto saldo e duraturo.