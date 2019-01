EPIFANIA. IN OLTRE 5000 MILA DA MILANO A CESANO PER LA BEFANA BENEFICA IN MOTO 2019: VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 gennaio 2019 – Anche quest’anno, come da tradizione, in migliaia in moto per la Befana Benefica Motociclistica, giunta ormai alla sua 52° edizione. Nata nel 1967, è oggi un raduno storico per gli oltre 5.000 motociclisti che sfilano per le strade di Milano a sostegno delle persone in difficoltà.

Il corteo partito da corso Sempione a Milano con traguardo finale la sede di Fondazione Sacra Famiglia, a Cesano Boscone. Moto e scooter, scortate dalle staffette di Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale, hanno attraversato le vie e le piazze cittadine fino a raggiungere il Piccolo Cottolengo Don Orione.

Poco prima di mezzogiorno, il corteo è giunto a Cesano Boscone e i motociclisti si sono uniti agli ospiti, familiari, operatori e visitatori della Fondazione portando doni e giochi raccolti durante l’anno.

La manifestazione, organizzata dal Moto Club Ticinese “Raul Mondini”, ha una lunga e curiosa storia alle spalle: nasce, infatti, dall’iniziativa di un piccolo gruppo di soci del Club che erano soliti consegnare doni ai figli dei vigili urbani nei crocevia delle strade milanesi. Successivamente si decise di estendere questa tradizione anche ad altre realtà del territorio, tra cui Sacra Famiglia: è iniziata così un’appassionata amicizia, arricchita da momenti di condivisione e collaborazione, come in una vera famiglia. Oltre alla straordinaria partecipazione dei motociclisti, da parte del Moto Club non sono mai mancati la sensibilità e il rispetto per gli ospiti, che considerano la Befana Benefica un evento irrinunciabile.

L. P.