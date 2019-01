Salvare Radio Radicale, fare il Partito Radicale: riunione 13-1-19 a Milano

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 6 gennaio 2019 – Dal Senatore del PD Roberto Rampi alla Responsabile nazionale dei Circoli Energie per L’Italia Laura Mastroberardino, dal Segretario Nazionale del Partito Liberale Italiano Giancarlo Morandi al responsabile politico di Forza Italia al Municipio 1 Giampaolo Giorgio Berni Ferretti sono numerose gli interventi di altre forze politiche alla riunione di iscritti (Rampi e Morandi lo sono) per discutere innanzitutto di come salvare il servizio pubblico di Radio Radicale la cui convenzione è stata dimezzata dalla recente legge di bilancio e poi di come costruire lo statuto e la proposta politica del Partito Radicale reduce dal raggiungimento dell’obiettivo delle 3000 iscrizioni per 2 anni di seguito, previsto dalla mozione del congresso di Rebibbia come condizione fondamentale per evitare la chiusura della forza politica a cui Marco Pannella ha dedicato la sua vita.

La riunione si terrà la domenica 13 gennaio alle 11 al Circolo della Pallacorda in Corso magenta 52 a Milano.

Per il Partito Democratico interverranno anche l’europarlamentare Brando Benifei, la consigliera comunale a Milano Diana De Marchi, la Segretario Milano Metropolitana Silvia Roggiani e la Segretario PD provincia di Pavia Chiara Scuvera e la consigliera comunale a Monza Francesca Pontani.

Sarà presente Matteo Tosi, Garante dei detenuti carcere di Busto Arsizio e ovviamente numerosi iscritti al Partito Radicale di Milano e dintorni.

