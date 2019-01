Bollate. Un nuovo intervento nelle palestre, approfittando della chiusura delle scuole per le festività

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 7 gennaio 2019 – Dopo il rifacimento della pavimentazione delle palestre di via Como e Fratellanza, realizzate durante le

vacanze di Natale del 2017/18, anche quest’anno si è approfittato della chiusura delle scuole per mettere mano a

interventi necessari da tempo. E, sempre durante le vacanze di Natale per non disturbare le attività

didattiche e sportive, nelle festività 2018/19 è stata la volta del rifacimento della pavimentazione della palestra di via Coni Zugna.

Un intervento atteso da anni, i cui benefici non sono solo a favore degli studenti ma anche delle numerose

associazioni sportive che vivono questi spazi che, lo ricordiamo, sono di proprietà del Comune di Bollate e

quindi di tutti i bollatesi.

“L’invito – dice il Vice Sindaco Alberto Grassi – è di custodirli come se fossero propri. E intanto

l’Amministrazione continua l’impegno nelle scuole, senza sprecare soldi pubblici in opere non necessarie”.

Redazione